Köprü tekniği nedir ve ne işe yarar? Köprü tekniği ile taşıma hakkında bilgi

Haberin Devamı

Yaralı ve kazazedeleri taşıyabilmek için günümüzde birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler sedye üzerinden ele alınır ve hastanın sedyeye yerleştirilmesine imkan verir. Özellikle de bunlar arasında köprü tekniği önemli bir yer taşımaktadır. Birden fazla kişiyle gerçekleşmesinin yanı sıra, hastanın sağlıklı bir şekilde taşınmasına ve nakil edilmesine olanak verir.

Köprü Tekniği Nedir?

Farklı sebeplerden dolayı yaşanabilecek olası bir kaza neticesinde, hastanın taşınmasına yardımcı olan teknik köprü tekniği olarak bilinir. Özellikle bu teknik hastanın bulunduğu yerden sedyeye taşınması için ele alınır. Dört kişiyle yapılmasının yanı sıra belli bir teknik doğrultusunda değerlendirilir. Böylece hasta vücudun farklı bölgelerinden tutmak suretiyle düzgün bir şekilde yerleştirmek gerçekleşir. Daha doğrusu sedyeye yerleştirme durumu olarak ön plana çıktığını ifade etmek mümkün. Böylece hastaneye daha sağlıklı ve doğru bir şekilde ulaştırma imkanı elde edilir. Özellikle hastaya İki taraftan ulaşılması için önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün

Haberin Devamı

Köprü Tekniği Ne İşe Yarar?

Hastaların sedye vasıtasıyla sağlıklı bir şekilde hastaneye yetiştirilmesi için ele alınan teknik köprü tekniği olarak bilinmektedir. Buradaki en önemli Amaç kazazedenin yaşamış olduğu durumun daha ileriye gitmesine engel olmaktır. Vücudun farklı bölgelerinde yaşanan kırıklar ya da iç kanama ile beraber diğer sorunlara karşı doğru bir nakil gerçekleşir. Aynı zamanda birden fazla kişi ile gerçekleşen köprü tekniği sayesinde, kazazede herhangi bir yerden daha hızlı şekilde sev diye ulaştırılır. Bu da hastaneye hızlı bir biçimde nakil imkanı verir. Bu konuda günümüzde en çok değerlendirilen ve kullanılan teknik yöntemleri içerisinde yer alır. Toplamda 4 kişi ile gerçekleşen köprü tekniği, kazazede vücudunun farklı yerlerinden doğru tutuş tekniği ile gerçekleşir.

Köprü Tekniği ile Taşıma Hakkında Bilgi

En çok merak edilen konular içerisinde köprü tekniğinin nasıl yapıldığı geliyor. Diğer bir ifadeyle bu taşıma tekniğini nasıl gerçekleşeceği merak edilmektedir. Ele alınan bu teknik sedye taşıma yöntemi olarak öne çıkar. Genel olarak 4 kişinin ortak şekilde çalışması üzerinden gerçekleşir. Bu çalışması alınırken sıralı ve aşamalı bir şekilde gerekli işlemler ele alınır.

Haberin Devamı

- Öncelikle ilk yardımcılar bacaklarını açmak suretiyle hastanın üzerine yavaşça çömelerek yerleşirler.

- Birinci yardımcı başını korumak suretiyle boyun ve ense bölgesinden tutar.

- İkinci yardımcı kalçalarından tutarken 3. yardımcı ise dizlerinin alt bölgesinden tutar.

- Birinci yardımcının vereceği komut üzerinden senkronize şekilde kazazede kaldırılır.

- Dördüncü ilkyardımcı ise sevdiği yavaş ya hastanın alt kısmına doğru iter ve yerleştirir.

- Son olarak kazazede veya hasta dikkatli bir şekilde sedye yerleştirilir.

Bu kolay ve güvenli yöntem sayesinde hasta güvenli bir şekilde ambulans arabasına ulaştırılır. Böylece yapılacak olan müdahale konusunda hızlı bir şekilde ve hemen hastaneye götürülür.

Haberin Devamı

Köprü Tekniği Önemi Nedir?

Köprü tekniği özellikle hastaya her iki taraftan ulaşma konusunda en önemli teknikler içerisinde yer alır. Bunun nedeni ise hem baş bölgesinden hem de ayak kısmından hastanın götürülmesi gelmektedir. Böylece kazazede yaşamış olduğu duruma bağlı olarak farklı yerlerden güvenli bir biçimde tutulmak suretiyle sedyeye taşınır.