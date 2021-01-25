Köprü Diyot nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanılır? Köprü Diyot sembolü, çalışma prensibi ve kullanım alanları

Elektronik devreler; mevcut AC şebeke kaynaklarından güç sağlamak amacıyla düzeltilmiş DC güç kaynağına ihtiyaç duyarlar. Bu diyotlar ev aletleri, modülasyon işlemleri, kaynak uygulamaları gibi elektronik AC güç cihazlarında bulunurlar.

Köprü Diyot Nedir?

DC yani doğru akımı dönüştüren bir AC yani alternatif akıma köprü diyot denilir. Köprü diyotlar elektronik bileşenler veya cihazlar için gerekli DC voltajını oluşturan güç kaynaklarında yaygın olarak kullanılır. Dört veya daha fazla diyot diğer kontrollü anahtarları inşa etme kapasitesine sahiptir. Yük akımı gereksinimlerine bağlı, uygun bir köprü diyot seçilmelidir.

Köprü Diyot Ne İşe Yarar?

Uygun elektronik devre uygulamalarında diyot güç kaynağı seçiminde bileşenlerin derecelendirilmeleri önemlidir. Aynı zamanda güç kaynağı seçiminde arızanın voltajı, geçici akım derecelendirmeleri, sıcaklık aralıkları, montaj gereksinimleri ve ileri akım dereceleri gibi noktalarında göz önünde bulundurulması gerekir.

Köprü diyotlar, yarım dalga ve tam dalga diyotlar ile aynı elektronik sınıfa mahsustur. Doğada köprü diyotlar titreşimli halde bulunurlar. Bu nedenle DC’nin saf halini elde etmek için köprü devresi ile beraber kondansatör de kullanılması gerekir.

Köprü Diyot Nerelerde Kullanılır?

İnşaatta sıklıkla kullanılır. Köprü diyot devresi dört diyot ve bir yükleniciden oluşur. Dört diyot, alternatif akımı, doğru akıma verimli bir şekilde dönüştürmek için kapalı döngü konfigürarsyonunda bağlanır. Bunun temel avantajı, pahalı bir transformatör olmamasıdır. Bu nedenle de inşaatlarda maliyeti azaltan etkiye sahiptir.

Köprü Diyot Sembolü Nedir?

Diyotun sembolü; pozitif ve negatif uçları bulunan bir doğruda ok başı, ileri eğimli durumda bulunur. Bu duruş geleneksel akım akışını gösterir. Bu işarette; anot “p” tarafına ve katot “n” tarafına bağlıdır anlamına gelir.

Köprü Diyot Çalışma Prensibi

Tek fazlı bir köprü diyot, dört adet diyottan oluşur. Bu konfigürasyon yüke bağlanır. Çalışpa prensibini anlamak amacıyla bir örnek verecek olursak;

AC giriş dalga formu diyotları pozitif yarım döngüsünde sırasıyla d1,d2 ileri eğimlidir. D3 ve d4 ters eğimlidir. Gerilim; d1 ve d2 diyotlarının eşik seviyesinden daha fazla olduğunda iletim başlar. Yük akımı içeriden akmaya başlar. Giriş AC dalga formu negatif yarı döngü esnasında, d3 ve d4 diyotlar ileri eğimlidir. D1 ve d2 de ters eğilimlidir.

Bu diyotlarda çalışmaya başladığı andan itibaren yük akımı d3 ve d4 diyotlarından akmaya başlar. Her iki halde de yük akımı yönü aynı, yani yukarıdan aşağıya tek yönlüdür ve DC akımı oluşur. Bu sayede, bir köprü diyot olarak kullanılır ve AC akımı DC akımına dönüştürülür. Merkez kademe transformatöründen ucuz olduğu için DC güç kaynakları için daha fazla tercih edilir. Maksimum voltaj sağlar.

Köprü Diyot Kullanım Alanları

Doğrultucular; AC akımını DC ye dönüştürmekte kullanılır

Yarım dalga doğrultucu

Köprü dalga doğrultucular da kullanılır.

Özellikle maliyet açısından uygun olması dolayısıyla tercih edilirler. Avantajlarına da kısaca bakacak olursak;

Güç kaynağı devrelerinde düşük maliyetli olmaları dolayısıyla yaygın olarak kullanılır.

Modüle edilen radyo sinyallerinde bulunan genliği tespit etmek için kullanılır

Kaynakta polarize voltaj sağladığından ötürü, köprü redresörlerinde kullanılmaktadır.

Merkez tapası bulunan transformatör pahalıdır. Köprü diyotlar daha uygun fiyatlara mal edilebildiklerinden tercih edilen uygulamalar arasındadır.