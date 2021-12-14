Köpekler neden iç çeker? Yavru köpekler ve büyük köpekler uyurken neden iç çeker

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Hayvanları beslerken karşılaşılan bir takım durumlarda bilgi sahibi olunmaması durumunda araştırma yapılması gerekebilmektedir.

Köpekler Neden İç Çeker?

Tüm köpekler tarafından iç çekme hareketi yapılmaktadır. Köpekler aslında iç çekme hareketi ile bir işin sona erdiğini ifade etmek isterler. Köpekler genel olarak yemeklerini bitirdiklerinde veya yürüyüş sonrasında iç çekme hareketi yaparlar. Yaptıkları bu iç çekme ise köpeklerin yorulduğunu belirtmektedir. İç çekme hareketinden kısa bir zaman sonra ise uyumak isteyeceklerdir.

Yavru Köpekler ve Büyük Köpekler Uyurken Neden İç Çekerler?

Hem yavru köpeklerin hem de büyük köpeklerin uyku esnasında iç çektiklerini görmek mümkündür. İç çekme hareketi köpeğin karnının doyduğunu ve uykusunun geldiğini ifade etmektedir. Aynı zamanda bazı durumlarda köpeklerin iç çekmelerinin depresyona bağlı olarak da meydana geldiğini söylemek mümkün olmaktadır.