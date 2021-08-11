Köpekler Kaç Ayda Doğurur? Köpekler Kaçıncı Hafta Veya Gün Doğum Yapar?
Hayvan sevgisi fazla olan kişiler şartları uygun olduğu takdirde evlerinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek isterler. Çocukların en yakın arkadaşı ve can yoldaşı olan bu sevimli hayvanlar hakkında akla çok soru da gelmektedir. Bazı insanlar evlerinde kedi beslemeyi tercih ederken başka kimseler köpek tercih etmektedirler. Köpekler hakkında çok şey merak edilmektedir. Köpekler kaç ayda doğururlar, köpekler kaçıncı hafta ya da günde doğum yaparlar tüm detayları ile derledik.
Köpeklerin gebelik dönemi 56 - 70 gün arasında değişkenlik göstermektedir. Başka bir anlatımla 2 ay ile 2,5 ay kadar bir gebelik dönemleri vardır.
Köpekler Kaç Ayda Doğurur?
Köpeklerin gebe olup olmadıklarını kesin olarak öğrenmek için mutlaka veterinere göstermek gerekir. Fakat bazı belirtiler de köpeğin gebe olduğunun işaretidir. Örneğin; köpeğin gebeliğinde meme uçları belirgin biçimde şişer. Köpek 25-30 günlük gebe iken de karnı bariz biçimde şişer. Normalde köpekler gebeliğin 2. ayında doğurur. Bu süre 2 ay 25 güne kadar uzayabilir.
Köpekler Kaçıncı Hafta veya Gün Doğum Yapar?
Köpekler, gebelik gerçekleştikten sonraki 8. haftada yani 60.günde doğum yapabilirler. Bu süre en fazla 70 güne kadar uzayabilir.