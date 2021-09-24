Köpek Türleri Ve Özellikleri Nelerdir, Kaça Ayrılır? Büyümeyen Köpekler Hangi Irktır?

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İnsanların en yakın dostu olarak bilinen köpekler Bozkurt’un alt türleri arasında yer alır. Köpekler, aynı zamanda da tilki ve çakallarla da yakın akrabadırlar.

Köpek Türleri ve Özellikleri Nelerdir ve Kaça Ayrılır?

Etçil ve memeli bir hayvan türü olan köpeklerin ise, 400’den fazla ırkı bulunur. Cinsleri açısından çeşitli farklılıkları bulunan köpekler, dünyada kedilerden sonra en geniş coğrafyaya yayılan ve evlerde en çok beslenen ikinci evcil hayvan türü olma özelliğine sahiptir. Dünya üzerinde tahmini olarak 400 milyondan fazla köpek vardır. Köpek türlerinin evrimleşmesinde insanlığın payı oldukça fazladır. İhtiyaçlara göre evrimleşen köpekler geçmişte taşımacılık, çobanlık görevleri üstlendiler. Başlıca köpek türleri ve özellikleri ise;

Affenpinscher Türü ve Özellikleri: Affenpinscher, isminin anlamı Almancada ‘’maymun köpek’’tir. Aynı zamanda suratı sevimli bir maymuna benzetilen, enerjik ve minik bir köpek ırkıdır. İnsanlarla çok iyi ve etkili bir iletişim kurma becerisine sahiptir. Aynı zamanda da dünyanın en popüler köpek cinsleri arasında yer alırlar. Kökenleri 17. yüzyıla kadar uzanan Affenpinscher köpek ırkının, erkekleri ve dişileri aynı vücut ölçülerine sahiptir.

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Afgan Tazısı Türü ve Özellikleri: Afgan tazısı, gösterişli bir görünüşe sahiptir. Köpek aleminin en bağımsız karakterleri arasında yer alır. Bu köpekler ise genellikle avcı genlerini taşır. Bakımlı ve uzun tüyleri onların koruyu kalkanıdır. Afganistan’ın dağlık bir coğrafyasına uyumlu olan tüy yapıları sayesinde zor şartlarda yaşayabilmelerine imkan tanır.

Aidi Türü ve Özellikleri: Aidi, çöllerde ve tehlikede yaşamaya alışkın olan güçlü bir köpek türüdür. Farklı özellikleri ile insanlarla her zaman sıkı dost olurlar. Kökenleri ise, Kuzey Afrika’ya kadar dayanır. Türleri ise, ilk defa Sahra Çölünde ortaya çıktı. Aidi, Atlas Dağlarında yaşayan bölge halkları tarafından yetiştirilir.

Ainu Türü ve Özellikleri: Ainu, diğer adı ile Hokaido, Japonya’ya özgü olan bir köpek türüdür. Ainu'nun 300 yıldan fazla bir geçmişi vardır. En yaygın bulunduğu bölge ise, Hokaido Adası olarak da bilinir. Bu köpeği diğer cinslerden ayıran en önemli özelliği ise, tarihte koruma amacı ile kullanılmasıdır. Bekçi köpeği olarak da bilinen bu cins, tehlikelere karşı her zaman hazırlıklıdır.

Airedale Terrier Türü ve Özellikleri: Airedale Terrier, en büyük İngiliz teriyer cinsi köpek olarak da bilinir. Kendi sınıfında bulunan en iri ırk olduğu için de teriyer kralı unvanını aldı. Avcı köpeği olarak da tercih edilirler. Bu ırkın görüldüğü ilk tarih ise, 1853 yılı olarak bilinir. Yüzme yeteneği ise, çok gelişmiştir.

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Büyümeyen Köpekler Hangi Irktır?

Küçük köpek cinsleri pek çok nedenden dolayı evcil hayvan sahiplerine daha çok hitap ediyor. Küçük köpek cinsleri, sadece harika bir kucak köpekleri değiller. Aynı zamanda da ırka bağlı olarak daha az tüy döken ırklar olarak da bilinir. Büyümeyen köpek türleri ise;

Pomeranian Boo: Tüy yumağı olarak da bilinen çok konuşkan ve hareketli bir türdür.

Poodle Toy: En çeşitli ırklar arasında yer alır. Bu köpek türleri, büyümeyen ırklar arasında yer alır.

Maltese Terrier: Maltalılar 7 kiloya kadar bir ağırlığa sahiptir. Ama bu ağırlığın çoğu zemine temas etme eğiliminde olan ipeksi, uzun ceketlerinden gelir.