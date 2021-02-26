Köpek Sahibini Isırmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Köpekler insanlar için en sadık olan dost canlılardan biridir. Köpekler ile insanların arasın çok uzun yıllardan beri oldukça iyidir. Köpekler insan hayatının her noktasında yer alabilmesiyle birlikte aynı zamanda atasözleri gibi çok sayıda kültürel alanda köpeklerden söz edilmiştir.

Köpek Sahibini Isırmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Köpekler, kendilerinin koruyan ve besleyen kişilere kötülük etmezler. Bir insan ne derece kötü olursa olsun kişinin yaptığı kötülükler başkalarınadır. Kendisini beslemekte olan, geçimini sağladığı kişiler için kötülük yapmaz.

Köpek Sahibini Isırmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanışları

Ahmet ne kadar kötü olursa olsun ailesine karşı çok iyi niyetli davranıyor, köpek sahibini ısırmaz derler.

Çocuk evden dışarı çıkınca çok agresif davranıyor ama evine girince tüm agresifliği geçiyor, köpek sahibini ısırmazmış kendi evinde rahat hissediyor demek ki.