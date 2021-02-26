Köpek Sahibini Isırmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri arasında köpek sahibini ısırmaz sözü de bulunmaktadır. Köpek sahibini ısırmaz atasözü bilinen atasözleri arasındadır. Köpek sahibini ısırmaz atasözünün anlamı nedir? Köpek sahibini ısırmaz atasözünün cümlede kullanışı nasıldır? İşte köpek sahibini ısırmaz atasözü ile ilgili merak edilen detaylar.
Köpekler insanlar için en sadık olan dost canlılardan biridir. Köpekler ile insanların arasın çok uzun yıllardan beri oldukça iyidir. Köpekler insan hayatının her noktasında yer alabilmesiyle birlikte aynı zamanda atasözleri gibi çok sayıda kültürel alanda köpeklerden söz edilmiştir.
Köpek Sahibini Isırmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Köpekler, kendilerinin koruyan ve besleyen kişilere kötülük etmezler. Bir insan ne derece kötü olursa olsun kişinin yaptığı kötülükler başkalarınadır. Kendisini beslemekte olan, geçimini sağladığı kişiler için kötülük yapmaz.
Köpek Sahibini Isırmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanışları
Ahmet ne kadar kötü olursa olsun ailesine karşı çok iyi niyetli davranıyor, köpek sahibini ısırmaz derler.
Çocuk evden dışarı çıkınca çok agresif davranıyor ama evine girince tüm agresifliği geçiyor, köpek sahibini ısırmazmış kendi evinde rahat hissediyor demek ki.