Köpek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Köpeğin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Günümüzde köpek sözcüğünün eş anlamları oldukça merak edilebiliyor. Her ne kadar köpek sözcüğü yaygın olarak kullanılsa da, eş anlamı olan it kelimesi de kişilerce kullanılabiliyor.

Köpek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamları konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler sözlüklerden yardım alabiliyor. Türkçe dilindeki kelimelerin anlam bakımından önemi fazladır. Her bir kelime türünün farklı eş anlamları olabiliyor. Köpek sözcüğünün eş anlamlıları da araştırılıyor. Köpek kelimesiyle aynı anlamı ifade eden sözcükler oldukça detaylı araştırılıyor. Köpek kelimesi bir hayvan türü olarak biliniyor. Köpek sözcüğüyle aynı anlamı taşıyan eş anlamlar arasında it sözcüğü bulunuyor. İt ve köpek birbirleriyle eş anlamlı olan kelimelerdir.

Köpeğin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

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Her kelimenin eş anlam bakımından karşılığı farklı olabiliyor. Günümüzde çok kullanılan köpek sözcüğünün de bir eş anlamı vardır. Köpek kelimesi yerine bireyler it sözcüğünü de tercih edebiliyor. İt sözcüğüyle ilgili örnek cümleler kişilerce araştırılıyor. İt sözcüğüyle ilgili örnek cümle aşağıdaki gibidir;

Köye gelen itler peşimizi bırakmıyor.