Köpek Balığı Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Kaç Çeşit Köpek Balığı Cinsi Vardır, Özellikleri Nelerdir?

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Köpek balığının bilimsel ismi, Selachimorpha olan bir canlıdır. Köpek balıkları, Elasmobranchii sınıfında yer alan kıkırdaklı balık türleridir. Köpek balıklarının yaklaşık olarak 400 türü vardır.

Köpek Balığı Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Goblin Köpek Balığı: Bir köpek balığı türleri arasında yer alan goblin yaklaşık olarak 3 metre boylarına ulaşır. Köpek balığı türleri arasında yer alan Goblin köpek balığı, kıyılara yakın bölgelerde yaşayan bir köpek balığıdır. Goblin, yavaş yüzen köpek balığı türleri arasında yer alır.

Testere Köpek Balığı: Diğer bir köpek balığı türü ise, testere köpek balığıdır. Yaklaşık olarak 1.5 metre boyuna sahip olan testere köpek balığının burnu çok uzun ve testereyi andıran bir görüntüsü vardır. Bu köpek balığına bu nedenden dolayı testere köpek balığı ismi verilir.

Fırfırlı Köpek Balığı: Okyanusların en dip bölgelerinde yaşayan bu köpek balığı fırfır şeklinde bir görünüme sahiptir. Fırfırlı köpek balığı yaklaşık olarak 300 tane dişe sahiptir.

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Mızrakdişli Nehir Köpek Balığı: Mızrak dişli nehir köpek balığı, yaklaşık olarak 2 metre boyuna sahiptir. Mızrak dişli nehir köpek balığı, nehirlerde bile görülen köpek balıkları arasında yer alır.

Balina Köpek Balığı: Balina köpek balığı en büyük köpek balığı türüdür. Aynı zamanda dünyada üzerindeki en büyük balık türüdür. Balina köpek balıkları, 65 fit uzunluğa kadar büyüyebilen canlılardır. Aynı zamanda 75.000 pound ağırlığa kadar da çıkabilir. Sırtları mavi, gri, mavi ya da kahverengi renktedir. Düzenli olarak açık lekelerle kaplıdır. Balina köpek balıkları Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanuslarında bulunan ılık sularda yer alır.

Basking Shark: Yavru köpek balıkları, en büyük ikinci köpek balığı olma özelliğine sahiptir. Bu köpek balıkları, yaklaşık olarak 40 fit uzunluğa kadar büyüyebilir. Aynı zamanda yaklaşık 7 ton kadar bir ağırlığa sahiptirler. Balina köpek balıkları gibi, minik planktonlar ile beslenirler. Yavaş bir şekilde ileri doğru yüzerek ve avını solungaç tırmıklarında hapsolan solungaçları ile suyu süzerek beslenir. Bazen de okyanus yüzeyinde ıslanırken görülebilirler.

Kaç Çeşit Köpek Balığı Cinsi Vardır?

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Köpek balığı türleri arasındaki Balina Köpek balığı dışında kalan hemen hemen her köpek balığı etçil beslenir. Köpek balığının 350 den fazla çeşidi vardır. Bu köpek balığı türleri, tüm dünya sularında kendine çok geniş bir yaşam alanı buluyor. Köpek balıklarının kemikleri yoktur ve tüm iskelet yapısı kıkırdaktan oluşur. Birkaç köpek balığı türü hariç hareketsiz kaldıkları zaman solumaları da durduğu için sürekli olarak hareket etmek zorundadırlar.

Hem okyanuslarda hem de tatlı sularda yer alabilirler. Kuzey denizlerinde, tropik sularda ve Akdeniz’de genellikle derin bölgelerde rastlanırlar. Köpek balığı çeşitleri ise, Harhariyas, çizgili köpek balığı, güneşleyen köpek balığı, çekiç köpek balığı, mavi köpek balığı, vatoz, camgöz, keler bilinen en ünlü köpek balığı türleri arasında yer alır.

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Köpek Balığının Özellikleri Nelerdir?

Köpek balığının kendine özgü pek çok özelliği vardır. Köpek balıklarının iskeletleri kıkırdaktan oluşur. Vücutlarının çok önemli bir kısmı zımpara gibi bir madde ile kaplıdır. Ağızları ise, başın alt tarafında bulunur. Keskin birkaç sıra dişleri vardır. Doğuran ve yumurtlayan pek çok türü vardır.