Köpek balığı nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Köpek balığı yazımı

İki ya da üç kelimeden oluşan diğer balık isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Kavgacı Siyam Balığı 2- Mürekkep Balığı 3- Leopar Vatoz Balığı

4- Japon Balığı 5- Asya Kedi Balığı

TDK'ya Göre Köpek Balığı Kelimesi Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Kan kokusunu kilometrelerce öteden alabilen köpek balıkları, deniz ve okyanuslarda yaşayan en tehlikeli canlı türlerinden biridir.

Televizyonda, internet sitelerinde ve belgesellerde sıklıkla karşımıza çıkan köpek balığı kelimesinin nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

TDK'ya göre bu sözcüğün doğru yazılışı şu şekildedir:

KÖPEK BALIĞI

Bu kelimenin ''köpekbalığı'' şeklinde yazılması hatalıdır. Dil bilgisi kurallarına göre hayvanların adları birleşik isim bile olsa ayrı yazılır.

Örnek Cümleler

1- Jaws, köpek balıkları hakkında çekilmiş en başarılı filmlerden biridir.

(Doğru Kullanım)

2- Televizyonda köpekbalıkları ile ilgili belgesel var. (Yanlış Kullanım)

Köpek balığı türleri ve yazılışları şu şekildedir.

1- Kaplan Köpek Balığı

2- Cüce Köpek Balığı

3- Balina Köpek Balığı

Bu kelimeler de birleşik isim olmasına rağmen ayrı yazılmalıdır.