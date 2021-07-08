Koordinasyon Nedir? Beden Eğitiminde Koordinasyon Hareketleri Nelerdir?

Koordinasyon, organizasyonun tüm faaliyetlerinden geçen ve onları birbirine bağlayan görünmez kordon olarak tanımlanabilir.

Koordinasyon Nedir?

Temel anlamda koordinasyon, organizasyonda çalışan kişilerin faaliyetlerinin, kaynaklarının ve çabalarının organizasyonun hedefleri doğrultusunda bütünleşmesi ve senkronizasyonu anlamına gelir.

Hareket Koordinasyonu günlük yaşamda her zaman mevcuttur, ancak işe yaradığında hafife alınma eğilimindedir. Bilim için de oldukça arka plan bir konu olduğu söylenebilir. Bu, lokomotor sistemin bazı parçaları yaralanma, hastalık ya da hastalık nedeniyle düzgün çalışmadığında büyük ölçüde değişir.

Çoğu durumda zorlu arazilerde manevra yaparken dengenin korunmasına izin vermek için insan veya hayvan vücudundaki yüzlerce kas ve eklemi kontrol etmek, koordine etmek için bulunması gereken karmaşık mekanizmaların farkına varabilir. Koordinasyonun tanımı, düzgün, doğru, kontrollü motor tepkileri (kas fonksiyonunun optimal etkileşimi) gerçekleştirme yeteneğidir.

Beden Eğitiminde Koordinasyon Hareketleri Nelerdir?

Koordinasyon, doğru kası doğru zamanda doğru eylemi gerçekleştirmek için uygun yoğunlukta seçme yeteneğidir. Koordineli hareket, uygun hız, mesafe, yön, zamanlama ve kas gerginliği ile karakterize edilir. İstenilen bir aktiviteyi gerçekleştirmek için birden fazla kasın motor birimlerinin diğer tüm kasların aynı anda inhibisyonu ile aktivasyonu ile sonuçlanan süreçtir.

Beyincik hareket ve düz doğru motor tepkisi gerçekleştirmek için yetenekleri açısından koordinasyon beyinde birincil merkezidir.

Koordineli hareketlerin gerçekleşmesi için;

Beyincik,

Vestibüler sistem,

Motor sistemi,

Esneklik ve ROM,

Derin hisler,

Vizyon birlikte çalışmalıdır.

Koordineli Hareketin Bileşenleri;

İrade: Bir faaliyeti veya hareketi başlatma, sürdürme veya durdurma yeteneğidir.

Algılama: Motor dürtüleri ve duyusal geribildirimi entegre etmek için dokunsal propriyosepsiyon ve subkortikal merkezlerde; Propriosepsiyon etkilendiğinde görsel geribildirim ile telafi edilir.

Engram: Bir anıyı temsil eden nöral dokudaki varsayılan fiziksel veya biyokimyasal değişikliktir. Araştırmalar, bir engram geliştirmek için kesin performansın yüksek tekrarlarının gerçekleştirilmesi gerektiğini kanıtladı. 1980'de yapılan bir araştırma, "Bir engram oluşturmaya başlamak için binlerce tekrar gerekir ve onu mükemmelleştirmek için milyonlarca tekrar gereklidir. Koordinasyon, orantılı olarak geliştirilir.

Koordinasyon Türleri;

Bir görevi tamamlamak için motor koordinasyonu üç beceriden oluşan bir işbirliği yapar.

İyi motor yetenekleri;

Küçük kasların (eller, yüz) koordineli hareketini gerektirir. Örneğin; yazma, çizim yapma, gömleğin düğmelerini ilikleme, baloncuk üfleme gibi…

Kaba motor becerileri;

Büyük kasların veya kas gruplarının (gövde, ekstremiteler) koordineli hareketini gerektirir. Örneğin; yürüme, koşma, kaldırma aktivitelerini içerir.

El-göz Becerileri;

Görsel sistemin görsel bilgileri koordine etme yeteneği. Alınan ve sonra bir görevin yerine getirilmesinde elleri kontrol edin veya yönlendirir. Örneğin; top yakalama, dikiş dikme, bilgisayar faresi kullanımı gibi…

Koordinasyon Egzersizlerinin Genel İlkeleri Nelerdir?

Bir sporcunun becerilerini ve performansını değerlendirmeye ve geliştirmeye yardımcı olmak için birçok yüksek seviye test de mevcuttur. Koordinasyonu iyileştirmek için kullanılabilecek birçok müdahale yöntemi vardır. Bunlar Plates, yoga, Otago Egzersiz Programı, denge tahtaları ve Tai Chi'dir. Ayrıca;

Birkaç motor aktivitenin sürekli tekrarı,

Motor performansını artırmak için duyusal ipuçlarının (dokunsal, görsel, proprioseptif) kullanımı,

Zamanla aktivitenin hızının artması,

Faaliyetler, doğru şekilde gerçekleştirilecek kadar basit bileşenlere ayrılır,

Gerektiğinde yardım sağlanır,

Bu nedenle kişinin, yorgunluğu önlemek için iki veya üç tekrardan sonra kısa bir süre dinlenmelidir,

Engramın oluşması için kesin performansın yüksek tekrarı yapılmalıdır,

Yeni bir hareket eğitildiğinde, talimat (işitsel), duyusal stimülasyon (dokunma) veya motor performansını artırmak için kişinin hareketi görebileceği pozisyonlar (görsel stimülasyon) gibi çeşitli girdiler verilir.