Konya'nın alan kodu kaçtır? Konya telefon kodu hakkında bilgi

Türkiye içerisinde iletişimi kolaylaştırmak için ilden ile farklı olarak kullanılan çeşitli alan kodları bulunmaktadır. Konya ilinin de kendisine özel olarak kullandığı bir alan kodu bulunmaktadır.

Konya'nın Alan Kodu Kaçtır?

Konya'nın alan kodu, 0332 olarak bilinmektedir. Bu alan kodu yardımı ile sabit hatlar üzerinden Konya iline yapacağınız tüm aramaları gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Konya ilinin tüm ilçeleri de bu alan kodunu kullanmaktadır. Arayacağınız telefon numarasının başına 0332 numarasını ekleyerek kolaylıkla tüm aramalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Konya ilinin alan kodu, Fransa'nın alan kodu ile de benzemektedir. 00332 numarası Fransa ülkesine ait bir alan kodudur. Bu sebepten dolayı da 0332 numarasını kodlarken tek sıfır ile yazmak ve dikkatli olarak yazmak büyük bir önem taşımaktadır. Aksi taktirde yanlış bir alan kodu girerek yönlendirmenizi Fransa üzerinden yapabilirsiniz.

0332 alan koduna sahip olan Konya ili, son zamanlarda da bir hayli dikkatleri üstüne toplamayı başarmıştır. İletişim alanında neredeyse şehrin tüm altyapıları yenilenmiş ve gerekli güncellemeler ile desteklenmiştir. Konya ili içerisine yaptığınız aramalarda 0332 kodunu kullanabilirsiniz.