Konya plaka kodu kaçtır? Konya ve ilçelerinin plaka harfleri

Konya ilimiz 81 tane illerimizden birisi olmaktadır. Konya ilinin her ilin olduğu gibi bir kodu vardır. Bu koda plaka kodu denir.

Konya Plaka Kodu Kaçtır?

Konya ilimizin plaka kodu 42 numaraları kod olmaktadır. Plaka kodları açından sıralamada tam ortalarda bulunan illerden birisidir. Ülkemizde toplam da 7 tane var olan bölgeden İç Anadolu Bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Yüz ölçümü en büyük olan ilimizdir. Karasal bir iklim yapısına sahip olmaktadır. Aynı zamanda her il de olduğu gibi Konya ilin de de Konya'ya bağlı iller, mahalleler, köyler, kasabalar bulunmaktadır. Bunlarda birbirine bağlı bir yapı göstermektedir.

Konya ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Konya'nın plaka kodu 42'dir. İlin plaka kodu olmasının yanında ilçelerinin de kendisine ait plaka harfi bulunmaktadır. Konya ilinde toplam 19 tane ilçe vardır. Bu ilçelerin plaka harfleri ise şu şekildedir:

Hadım İlçesi

- 42 TA 001 - 42 TF 999

Güneysınır İlçesi

- 42 TG 001 - 42 TL 999

Hüyük İlçesi

- 42 TM 001 - 42 TS 999

Çeltik İlçesi

- 42 TU 001 - 42 TZ 999

Yunak İlçesi

- 42 Y 0001 - 42 Y 9999

Bozkır İlçesi

- 42 RA 001 - 42 RJ 999

Sarayönü İlçesi

- 42 Z 0001 - 42 Z 9999

Karapınar İlçesi

- 42 L 0001-42 L 9999

Kulu İlçesi

- 42 M 0001-42 M 8000

Ilgın İlçesi

- 42 P 0001-42 P 9999

- 42 RK 001-42 RR 999

Cihanbeyli İlçesi

- 42 R 0001-42 R 9999

Kadınhanı İlçesi

- 42 S 0001-42 S 9999