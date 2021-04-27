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Haber Giriş: 27.04.2021 - 03:51 | Son Güncelleme:

Konya plaka kodu kaçtır? Konya ve ilçelerinin plaka harfleri

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Konya plaka kodu kaçtır? Konya ve ilçelerinin plaka harfleri

Konya büyük ilim adamı Mevlana'nın şehri olarak bilinir. Yüz ölçümü en büyük olan ilimizdir. İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Her ilimizin d olduğu gibi Konya ilimizin de bir plaka kodu vardır. Bu kod o ilimizi niteleyen, o ilimizin bir nevi ismi gibi işlev gören bir yapıya sahiptir. Konya plaka kodu kaçtır? Konya ve ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.

Konya ilimiz 81 tane illerimizden birisi olmaktadır. Konya ilinin her ilin olduğu gibi bir kodu vardır. Bu koda plaka kodu denir.

 Konya Plaka Kodu Kaçtır?

 Konya ilimizin plaka kodu 42 numaraları kod olmaktadır. Plaka kodları açından sıralamada tam ortalarda bulunan illerden birisidir. Ülkemizde toplam da 7 tane var olan bölgeden İç Anadolu Bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Yüz ölçümü en büyük olan ilimizdir. Karasal bir iklim yapısına sahip olmaktadır. Aynı zamanda her il de olduğu gibi Konya ilin de de Konya'ya bağlı iller, mahalleler, köyler, kasabalar bulunmaktadır. Bunlarda birbirine bağlı bir yapı göstermektedir.

 Konya ve İlçelerinin Plaka Harfleri

 Konya'nın plaka kodu 42'dir. İlin plaka kodu olmasının yanında ilçelerinin de kendisine ait plaka harfi bulunmaktadır. Konya ilinde toplam 19 tane ilçe vardır. Bu ilçelerin plaka harfleri ise şu şekildedir:

Hadım İlçesi

 - 42 TA 001 - 42 TF 999

Güneysınır İlçesi

- 42 TG 001 - 42 TL 999

 Hüyük İlçesi

 - 42 TM 001 - 42 TS 999

 Çeltik İlçesi

- 42 TU 001 - 42 TZ 999

 Yunak İlçesi

 - 42 Y 0001 - 42 Y 9999

 Bozkır İlçesi

 - 42 RA 001 - 42 RJ 999

 Sarayönü İlçesi

 - 42 Z 0001 - 42 Z 9999

Karapınar İlçesi

 - 42 L 0001-42 L 9999

 Kulu İlçesi

 - 42 M 0001-42 M 8000

 Ilgın İlçesi

 - 42 P 0001-42 P 9999

 - 42 RK 001-42 RR 999

Cihanbeyli İlçesi

 - 42 R 0001-42 R 9999

 Kadınhanı İlçesi

 - 42 S 0001-42 S 9999

 

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