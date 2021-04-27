Konya plaka kodu kaçtır? Konya ve ilçelerinin plaka harfleri
Konya büyük ilim adamı Mevlana'nın şehri olarak bilinir. Yüz ölçümü en büyük olan ilimizdir. İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Her ilimizin d olduğu gibi Konya ilimizin de bir plaka kodu vardır. Bu kod o ilimizi niteleyen, o ilimizin bir nevi ismi gibi işlev gören bir yapıya sahiptir. Konya plaka kodu kaçtır? Konya ve ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.
Konya ilimiz 81 tane illerimizden birisi olmaktadır. Konya ilinin her ilin olduğu gibi bir kodu vardır. Bu koda plaka kodu denir.
Konya Plaka Kodu Kaçtır?
Konya ilimizin plaka kodu 42 numaraları kod olmaktadır. Plaka kodları açından sıralamada tam ortalarda bulunan illerden birisidir. Ülkemizde toplam da 7 tane var olan bölgeden İç Anadolu Bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Yüz ölçümü en büyük olan ilimizdir. Karasal bir iklim yapısına sahip olmaktadır. Aynı zamanda her il de olduğu gibi Konya ilin de de Konya'ya bağlı iller, mahalleler, köyler, kasabalar bulunmaktadır. Bunlarda birbirine bağlı bir yapı göstermektedir.
Konya ve İlçelerinin Plaka Harfleri
Konya'nın plaka kodu 42'dir. İlin plaka kodu olmasının yanında ilçelerinin de kendisine ait plaka harfi bulunmaktadır. Konya ilinde toplam 19 tane ilçe vardır. Bu ilçelerin plaka harfleri ise şu şekildedir:
Hadım İlçesi
- 42 TA 001 - 42 TF 999
Güneysınır İlçesi
- 42 TG 001 - 42 TL 999
Hüyük İlçesi
- 42 TM 001 - 42 TS 999
Çeltik İlçesi
- 42 TU 001 - 42 TZ 999
Yunak İlçesi
- 42 Y 0001 - 42 Y 9999
Bozkır İlçesi
- 42 RA 001 - 42 RJ 999
Sarayönü İlçesi
- 42 Z 0001 - 42 Z 9999
Karapınar İlçesi
- 42 L 0001-42 L 9999
Kulu İlçesi
- 42 M 0001-42 M 8000
Ilgın İlçesi
- 42 P 0001-42 P 9999
- 42 RK 001-42 RR 999
Cihanbeyli İlçesi
- 42 R 0001-42 R 9999
Kadınhanı İlçesi
- 42 S 0001-42 S 9999