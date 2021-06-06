Konya lise taban puanları 2021! Konya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Konya'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Konya LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Konya'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|470,9867
|0,56
|0,01
|KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|457,463
|1,23
|0,47
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|446,8863
|1,99
|0,31
|KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|442,1432
|2,39
|0,1
|KONYA / MERAM / Meram Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|272
|438,3394
|2,74
|0,45
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|427,9943
|3,82
|1,79
|KONYA / SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|422,2791
|4,5
|1,27
|KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|421,251
|4,64
|0,6
|KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|419,7894
|4,83
|0,14
|KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|418,92
|4,94
|0,07
|KONYA / SELÇUKLU / Dolapoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|417,2025
|5,18
|2,94
|KONYA / KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|411,8862
|5,93
|3,57
|KONYA / BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|410,7216
|6,11
|0,01
|KONYA / SELÇUKLU / Dolapoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|102
|405,8067
|6,88
|4,91
|KONYA / SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|405,7913
|6,89
|1
|KONYA / ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|398,7009
|8,09
|0,24
|KONYA / MERAM / Konya Lisesi(Anadolu)
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|340
|397,9782
|8,22
|4,57
|KONYA / KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|394,9955
|8,76
|4,68
|KONYA / KARATAY / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|391,6521
|9,4
|5,05
|KONYA / MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|384,3846
|10,9
|5,15
|KONYA / KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|376,2636
|12,72
|5,83
|KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|374,13
|13,23
|4,85
|KONYA / KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|371,7555
|13,8
|6,25
|KONYA / MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|120
|371,5377
|13,85
|2,57
|KONYA / SELÇUKLU / Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|370,1053
|14,2
|4,4
|KONYA / SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|369,9233
|14,25
|5,32
|KONYA / SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|365,8374
|15,3
|8,08
|KONYA / SELÇUKLU / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|359,5342
|16,95
|0,2
|KONYA / MERAM / Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|359,2925
|17,01
|9,29
|KONYA / AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|358,5236
|17,23
|5,98
|KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|350,5262
|19,48
|13,48
|KONYA / KARAPINAR / Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|343,8117
|21,48
|3,7
|KONYA / EREĞLİ / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|340,7759
|22,41
|5,82
|KONYA / ÇUMRA / Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|340,7156
|22,43
|4,46
|KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|335,9641
|23,95
|16,81
|KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|335,8771
|23,97
|10,13
|KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|335,382
|24,12
|8,08
|KONYA / BEYŞEHİR / Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|331,8014
|25,3
|8,79
|KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|331,4729
|25,41
|9,24
|KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|329,0611
|26,22
|12,9
|KONYA / EREĞLİ / Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|328,0424
|26,56
|5,68
|KONYA / KARATAY / Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|328,0119
|26,57
|11,67
|KONYA / CİHANBEYLİ / Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|324,5191
|27,77
|2,61
|KONYA / KARAPINAR / Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|322,6774
|28,42
|16,18
|KONYA / MERAM / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|319,4383
|29,59
|13,6
|KONYA / BOZKIR / Bozkır Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|313,8502
|31,67
|7,6
|KONYA / SELÇUKLU / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|312,7545
|32,09
|14,84
|KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|309,9625
|33,16
|18,54
|KONYA / EREĞLİ / Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|309,3125
|33,42
|5,6
|KONYA / KARATAY / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|307,6221
|34,07
|12,99
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|306,9496
|34,33
|9,3
|KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|306,9155
|34,35
|10,4
|KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|305,1889
|35,03
|11,64
|KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|302,7553
|36,02
|15,31
|KONYA / SEYDİŞEHİR / Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|299,1022
|37,55
|8,14
|KONYA / EREĞLİ / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|293,3612
|40,05
|17,56
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|290,3022
|41,42
|24,7
|KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|287,4358
|42,75
|21,33
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|277,1413
|47,78
|16,79
|KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|276,3898
|48,17
|14,87
|KONYA / KARATAY / Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|273,395
|49,74
|20,7
|KONYA / SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|273,3753
|49,76
|19,89
|KONYA / SELÇUKLU / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|270,3312
|51,37
|18,92
|KONYA / SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|261,3787
|56,37
|31,29
|KONYA / BEYŞEHİR / Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|254,0335
|60,73
|18,4
|KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|252,6536
|61,56
|18,11
|KONYA / EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|239,3031
|70,08
|29,59
|KONYA / BEYŞEHİR / Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|215,6075
|85,5
|14,65