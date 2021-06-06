Konya lise taban puanları 2021! Konya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Konya'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 470,9867 0,56 0,01 KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 457,463 1,23 0,47 KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 446,8863 1,99 0,31 KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 442,1432 2,39 0,1 KONYA / MERAM / Meram Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 438,3394 2,74 0,45 KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 427,9943 3,82 1,79 KONYA / SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 422,2791 4,5 1,27