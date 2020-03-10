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Eğitim
Haber Giriş: 10.03.2020 - 09:10,Son Güncelleme:/

Konya Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil edildi!

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde fırtına nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı. İki ilçede gece saatlerinden bu yana yaşanan fırtına ve olumsuz hava koşullarının ardından yetkili merciler tarafından açıklama yapıldı.

Konya Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil edildi!
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Konya'nın Ereğili ve Halkapınar ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İki ilçede de gece saatlerinden bu yana etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli ve Halkapınar Hıfzıssıhha Kurulunca eğitime bir gün süreyle ara verildi.

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