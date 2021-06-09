Konvülsiyon Nedir, Tedavisi Nelerdir? Bebeklerde Ateşli Havale Belirtileri Nelerdir?

Konvülsiyon, bebek vücut ısılarının anormal seviyeleri ulaşma durumudur.

Konvülsiyon Nedir? Tedavisi Nelerdir?

Bebeklerin yaşadığı çok net sağlık sorunları bulunuyor. Özellikle bebekler genellikle ateşlenerek rahatsızlanabiliyor. Bebeklerde görülen ateşin yüksek seviyelere ulaşması, konvülsiyon olarak adlandırılıyor. Tıp alanında kullanılan bu terim, bebeklerde görülen ateşin yüksek seviyelere çıkması durumudur. Beyin içerisinde oluşan anormal elektrik akımları bazı fiziksel hareketlere neden oluyor. Oluşan geçici hareketler konvülsiyon olarak adlandırılıyor.

Konvülsiyon genellikle nöbet şeklinde gerçekleşiyor. Konvülsiyon havale durumunun tehlikeli bir çeşididir. Bilinç kaybı ve hızlı hareketlere neden olan bir durumdur. Bazen bölgesel olarak başlayan ateşli havaleler, belirli bir süre sonra vücudun tamamına yayılabiliyor. 5 ile 6 yaş arasında olan çocuklarda enfeksiyona bağlı olarak görülebiliyor. Nöbet oluşmasını tetikleyen durumlar arasında bulunuyor. Ateşli havale, yaklaşık olarak 1 dakikadan daha az sürüyor. Yaşanan bu süreç tıp alanında basit ateşli havale olarak adlandırılıyor.

Ateşli havaleler nadir olarak bebeklerde 15 dakikaya kadar sürebiliyor. Oluşan yüksek ateşe neden olan durumlar tespit edilerek tedavi süreci ele alınabiliyor. Enfeksiyondan kaynaklı olarak bebeklerin veya çocukların yüksek ateş yaşaması mümkündür. Doktorlar yapacakları kontrollerde, ateş düşürücü ilaçları kullanarak ateş seviyesini düşürmeye çalışır. Genellikle ateş seviyesinin normale indirilmesi gerekir. Doktorlar kullanacakları iğneler veya ilaçlarla vücut ısısını dengeler.

Bebeklerde Ateşli Havale Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde görülen yüksek ateş, bazı belirtilerle kendini gösterir. Vücut içerisinde bazı nedenlerden dolayı ateş yükselmesi görülebilir. Bebeklerin ateşi yükseldiğinde, bebekler bazı belirtileri göstermeye başlar. Anne ve babalar bebeklerinin havale geçirip geçirmediğini anlamak için daha fazla bilgiye ulaşmak istiyor.

Bebeklerde görülen ateşli havaleler, genellikle çok uzun sürmüyor. Anne ve babalar yaşanan havale sürecinde çok tedirgin olabiliyor. Bebeklerde genellikle görülen havale durumunun, uzun sürüp sürmediği kontrol edilmelidir. Çok uzun sürmesiyle birlikte direkt olarak hastaneye götürülmesi gerekir. Ateşli havale ölüme neden olabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Bebeklerde görülen yüksek ateşin belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Gözlerin sabit noktaya bakması

Ağızdan köpük gelmesi

Bilinç kayıpları

Morarmalar

İdrar kaçırmaları

Vücut kasılmaları

Çocuklarda görülecek olan belirtiler, farklı şekillerde görülebilir. Her bebekte aynı belirtiler gözlemlenmez. Yaşanan ateşli havalelerde, bazı belirtiler belirgin bazı belirtiler seyrek olabilir. Görülen belirtilerin ne kadar uzun sürdüğü çok önemlidir. Anne ve babalar yaşanan belirtilerin süresini ve seviyesini sürekli olarak takip etmelidir. 1 dakikadan fazla sürmesi durumunda mutlaka sağlık kuruluşlarına gidilmelidir.

Belirtilerin erken bir süreçte fark edilmesi, bebeklerin daha büyük sağlık sorunları yaşamasını engelleyecektir. Bebeklerin ateşlenmesiyle birlikte ebeveynler bebeklerinin ateşini ölçebilir. Vücut ısısının kaç derece olduğu havaleyi belirleyen faktörlerden biridir. Yapılacak olan ısı ölçümünde, 37,5 derecenin üstü ateşli havaleyi işaret edebilir. Yapılacak olan ateş ölçümleriyle, havale netleştirilebilir. 1 dakika arayla ateş ölçümü yapılarak, sürecin kontrolü ele alınmalıdır.

Ateşin düşmemesi ve uzun süre sabit ilerlemesi büyük sorunlara yol açabilir. Mutlaka anne ve babaların ateş düşmemesi durumunda acil bölümüne bebeklerini götürmesi gerekir. Bebeklerde bulunan başka sağlık sorunları bulunuyorsa, ateşli havaleyi ortaya çıkarabilir. Bebeğin herhangi başka rahatsızlığı olup olmadığı tespit edilmelidir. Kesin sonuca gitmek ve hızlıca tedavi edilebilmek için doktorlara başvurmak gerekir.