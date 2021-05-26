Konveksiyon Nedir? Konveksiyon Neye Bağlı Olarak Artar?

Fizik ve kimya alanlarında hatta veterinerlik ve su ürünleri alanlarında da konveksiyon terimi sıklıkla kullanılmaktadır. Konveksiyon terimi ısı ile ilgili olan bir terimdir. Isı bir enerjidir. Isı enerjisi alınıp verilebilir.

Konveksiyon Nedir?

Isı enerji türlerinden biridir. Isı çok farklı yollar ile yayılabilir. Isının yayılması katı yüzeylerin üzerinde akışkan olan sıvıların etkisi ile gerçekleşiyorsa, bu ısı yayılım haline konveksiyon denilmektedir. Isının bir enerji olmasıyla günlük yaşamda ondan faydalanmamız kolaylaşır. Bu sebeple ısınma ihtiyacını ısı üretecek doğal olan kaynakları kullanarak yapmaktayız. Isı iletimi konveksiyon şeklinde yayılması, bir maddenin ısı enerjisiyle ısıtılması anlamına gelir. Katı olan yüzeylerde meydana gelen bu iletim şekli akımlarla gerçekleşmektedir.

Isı transferinin meydana gelmesiyle ısı aktarımı da oluşur. Enerji aktarımının meydana gelmesi, enerjinin birden fazla alanda etkin kılınmasını sağlamaktadır. Konveksiyon olarak ısının iletilmesinde aktarımda kullanılan katı yüzeyin etkisi bulunuyor. Bir tencere içerisine konulan suyun, buhar basıncının etkisiyle kaynama noktasına gelinceye kadar enerji aktarımı sağlanmaktadır. Bu şekilde belirli sıcaklıkta kaynama gerçekleşir ve aynı zamanda konveksiyon ile bir ısı aktarımı mevcuttur.

Konveksiyon Neye Bağlı Olarak Artar?

Konveksiyon sıvılarda ve gazlarda taneciklerin yer değiştirmesiyle gerçekleşir. Konveksiyon artışı sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık arttıkça konveksiyon artı gösterir. Soğuk olan tanecikler aşağı doğru hareket ederler. Sıcaklığın artmasıyla birlikte taneciklerde hareketlenmeler aratacaktır. Sıcaklık etkisiyle hızla yükselen tanecikler olacak ve daha soğuk olan tanecikler hızla aşağı doğru hareket edecektir.

Konveksiyon yolu ile ısı enerjisinin yayılması bu şekilde gerçekleşir ve konveksiyon artışı sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık ile konveksiyon arasında doğru orantı bulunur. Doğru orantılı olarak sıcaklık arttıkça konveksiyon da artar. Konveksiyon ile ısının yayılmasına örnek olarak kalorifer peteklerinin odayı ısıtması örnek verilebilir. Konveksiyon ile ısı yayılı günlük hayatta çok yerde karşımıza çıkar.