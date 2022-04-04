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Konveks Nedir, Ne Anlama Gelir? Konveks Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Konveks Nedir, Ne Anlama Gelir Konveks Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Farklı kökenli olan sözcük çeşitleriyle ilgili bireyler bir takım araştırmalar yapabiliyor. Türkçe diline sonradan katılan birçok kelime türü kişilerce görülebiliyor. Konveks kelimesi de, Fransızca kökenli olan kelimelerden biridir. Konveks kelimesini duyan her birey anlamı konusunda bir takım incelemeler yapabiliyor. Konveks nedir, ne anlama gelir? Konveks kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

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Konveks sözcüğünün kullanımı günümüzde çok yaygındır. Fransızca kökenli olan konveks kelimesini TDK'da bir anlamı vardır. TDK'ya göre, dışbükey anlamına sahiptir. 

 Konveks Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Farklı alanlarda daha önce görülmemiş sözcük türleri görülebiliyor. Anlamı bilinmeyen kelimeler bireylerin ilgisini çekerek, araştırma yapmalarına neden oluyor. Her bir sözcüğün Türkçe dilindeki anlam karşılığı oldukça merak ediliyor.

  Konveks kelimesi günümüzde farklı kökene sahip bir kelime olarak biliniyor. Konveks kelimesi, Fransızca kökene sahip olan bir kelime türüdür. Günümüzde konveks kelimesi tıp alanında yaygın olarak kullanılıyor. Konveks kelimesi, dışbükey anlamına sahip olan önemli bir kelime türüdür.

  Konveks Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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  Sözcüklerin farklı kökene ait olması bireylerin ilgi göstermesine neden oluyor. Her bir yabancı kökenli sözcüğün taşıdığı anlam öğrenilmek isteniyor. Öğrenilmek istenen kelimelerden biri de, konveks kelimesidir. Fransızca kökenli olmasına rağmen TDK'da bir anlamı bulunuyor. Konveks kelimesinin TDK'da açıklanan anlamı oldukça merak ediliyor. Konveks kelimesi TDK'ya göre, dışbükey anlamına sahip yabancı kökenli bir kelimedir.

 

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