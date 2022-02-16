Konvansiyonel nedir, ne anlama gelir? Konvansiyonel kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Konvansiyonel kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Ananevi 2- Geleneksel 3- Anlaşma 4- Mutabık Olma 5- Ahit 6- Pakt 7- Uyuşma 8- Mukavele 9- Sözleşme 10- Birlik

Konvansiyonel Ne Demek?

Konvansiyonel kelimesi, geniş kitleler tarafından kabul görmüş, geleneksel ve alışılmış anlamına gelir. Bu kelime mecazen, eski tip, klişe ve kalıp manasında da kullanılır.

Bu kelime birçok birleşik isim ve tamlamada da yer alır. Bunlar arasında en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Konvansiyonel kalıp: Uzun yıllardan beri hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok kullanılan demir - çelik karışımı kalıp

2- Konvansiyonel medya: Sosyal medya hariç tüm medya araçları konvansiyonel olarak nitelendirilir. Gazete ve radyo gibi katılımın olmadığı tek yönlü medya araçlarına konvansiyonel medya denir.

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Konvansiyonel TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre konvansiyonel kelimesi kullanıldığı yere göre 3 farklı anlama gelir:

İlk Anlamı: Uzun yıllar boyunca yapılıp verimli sonuç alındığı için gelenek haline gelmiş yöntemlerden her biri

İkinci Anlamı: Anlaşmaya varılmış, büyük çoğunluğun uzlaşmaya vardığı konu

Üçüncü Anlamı: Basmakalıp, standart

Konvansiyonel Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Konvansiyonel medya her geçen yıl biraz daha etkisini yitirirken, sosyal medya gitgide daha da güçleniyor.

(Alışıldık, bilindik anlamında kullanılmış)

2- Bu konvansiyonel yöntemlerin yerine daha farklı yöntemler uygulamalıyız.

(Geleneksel anlamında kullanılmış)