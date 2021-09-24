Konuşan Papağan Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Evde Hangi Papağan Tür Beslenmeli? En Zeki Papağan Hangisidir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Konuşan Papağan Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Evde Hangi Papağan Tür Beslenmeli? En Zeki Papağan Hangisidir?

Konuşan Papağan Türleri Ve Özellikleri Nelerdir Evde Hangi Papağan Tür Beslenmeli En Zeki Papağan Hangisidir

Papağanlar; hayvan, insan, müzik gibi sesleri taklit etme becerisine sahiptir. Bunun yanı sıra taklit becerisinin dışında şarkıda söyleyebilmektedirler. Genel olarak taklit ve konuşma becerisi bütün papağanlarda bulunur. Peki, konuşan papağan türleri ve özellikleri nelerdir? Evde hangi papağan tür beslenmeli? En zeki papağan hangisidir detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Pek çok çeşidi bulunan papağanlar; insanlar açısından sevilen kuşlar içerisinde bulunmaktadır. Güçlü gagaları ve konuşmaları ile bilinen bu hayvanlar, zekaları ve güzel görünümleri ile büyüleyen canlılardan birisidir. Başka çeşitlerden ayıran şaşırtıcı özellikleri içerisinde konuşmaları bulunur. Genel olarak dost canlısı bir kuş olarak bilinen bu hayvan, taklit yetenekleri olan hayvanlardır. 

 Konuşan Papağan Türleri ve Özellikleri Nelerdir? 

 Konuşan papağan türlerinin çok fazla olduğunu belirtmek doğru olacaktır. Bununla beraber konuşan papağan türlerinden birkaçı; 

 - Kakadu Papağanı: Çok fazla sözcük öğrenmese de taklit becerisi çok güçlü olan papağan çeşididir. Duydukları sesleri, gerçeğinden ayıramayacak biçimde taklit edebilirler. Oyuncu olan Kakadu papağanı; müzik ile dans etmeyi çok severler. Kakadu papağanı; sabır isteyen eğitimden sonra sözcükleri öğrenebilir ve konuşabilirler. Sahiplerine özel bir bağlılıkları bulunur. İyi bakıldığı takdirde bu papağan türünün yaklaşık olarak 50 senelik ömrü vardır. 

 - Ara Papağanı: Bu papağan türleri; Macaw Papağanı şeklinde de bilinmektedir. En fazla tercih edilen papağan çeşitleri içerisinde bulunur. Çok renkli ve gösterişlidir. Papağan çeşitleri içerisinde çok zeki bir papağan türü olarak bilinir. İnsanlarla uyumu oldukça kolaydır. Konuşma konusunda çok başarılı olup, her zaman konuşurlar. 

Haberin Devamı

 - İskender Papağanı: İskender Papağanı; konuşan bir başka papağan türüdür. Erkek olan papağanlar, dişi papağanlara göre daha konuşkan olarak bilinir. İskender Papağan çeşitleri, taklit etmezler. Bununla beraber öğrenmiş oldukları kelimeleri anlaşılır biçimde söylemektedirler. Bu tür konuşmayı öğrendikten sonra susturulması zor bir papağandır. İskender Papağanı, diğer papağanlara nazaran daha iridir. Bunun yanı sıra bu tür sahiplerine çok düşkün olup, her daim ilgi istemektedirler. Başka papağan çeşitlerine göre soğuğa karşı direnç gösterirler. 

 Evde Hangi Papağan Tür Beslenmeli? 

 Evde beslenecek birden fazla papağan türü vardır. Bunlar arasında beslenebilecek papağanlar aşağıdaki gibi olacaktır; 

 - Cennet Papağanı: Aşkı sembolize eden bu papağan türüne; Sevda Papağanı adı da verilir. Bu ada sahip olmalarının nedeni, eşlerine çok sadık ve bağlı olmalarıdır. Evde yetiştirilmesi dahilinde büyük bir kafes tercih etmek gerekir. Bu papağan türü; tek başına yaşamaz. Bu yüzden bir dişi bir erkek şekilde iki tane papağan, yan yana beslenmelidir. 

Haberin Devamı

 - Sultan Papağanı: Bu papağan türü; ülkemiz çapında çok popüler ve yaygın şekilde beslenen türler arasında bulunur. Yaygın şekilde beslenen bu papağan türü, konuşmaktan çok taklit becerisinin güçlü olmasıyla bilinmektedir. Bilhassa melodileri, taklit konusunda oldukça becerili bir papağan çeşididir. Sultan Papağanı; çok iyi bir taklit yeteneğine sahip olduğu için sabırlı eğitim dahilinde, öğretilen sözcükleri kavrayabilir ve kısa cümleler kurabilirler. Sultan Papağanları yaklaşık olarak 30 santimetreye kadar ulaşır ve iyi koşullarda 20 sene boyunca yaşayabilirler. İlgi görmekten hoşlanan bu tür; yalnızlığı sevmez. 

Haberin Devamı

 En Zeki Papağan Hangisidir? 

 Yaklaşık olarak 300'den çok değişik çeşidi bulunan papağan familyasının konuşan, konuşmayan çeşitleri vardır. Bununa beraber en iyi konuşma becerisine sahip olan papağan çeşidi Jako Papağanıdır. Jako Papağanları; Afrika Gri Papağanı şeklinde de bilinirler. Bu papağan türleri oldukça zeki olup, 1500'den fazla sözcük ezberleyebilmektedir. Jako Papağanı türünden sonra en zeki papağan türü; Sultan Papağanı olarak belirtilmektedir. Bakımı çok basit olan bu türün, 35 sene kadar yaşadığı bilinir.

Haberle ilgili daha fazlası: