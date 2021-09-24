Konuşan Papağan Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Evde Hangi Papağan Tür Beslenmeli? En Zeki Papağan Hangisidir?

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Pek çok çeşidi bulunan papağanlar; insanlar açısından sevilen kuşlar içerisinde bulunmaktadır. Güçlü gagaları ve konuşmaları ile bilinen bu hayvanlar, zekaları ve güzel görünümleri ile büyüleyen canlılardan birisidir. Başka çeşitlerden ayıran şaşırtıcı özellikleri içerisinde konuşmaları bulunur. Genel olarak dost canlısı bir kuş olarak bilinen bu hayvan, taklit yetenekleri olan hayvanlardır.

Konuşan Papağan Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Konuşan papağan türlerinin çok fazla olduğunu belirtmek doğru olacaktır. Bununla beraber konuşan papağan türlerinden birkaçı;

- Kakadu Papağanı: Çok fazla sözcük öğrenmese de taklit becerisi çok güçlü olan papağan çeşididir. Duydukları sesleri, gerçeğinden ayıramayacak biçimde taklit edebilirler. Oyuncu olan Kakadu papağanı; müzik ile dans etmeyi çok severler. Kakadu papağanı; sabır isteyen eğitimden sonra sözcükleri öğrenebilir ve konuşabilirler. Sahiplerine özel bir bağlılıkları bulunur. İyi bakıldığı takdirde bu papağan türünün yaklaşık olarak 50 senelik ömrü vardır.

- Ara Papağanı: Bu papağan türleri; Macaw Papağanı şeklinde de bilinmektedir. En fazla tercih edilen papağan çeşitleri içerisinde bulunur. Çok renkli ve gösterişlidir. Papağan çeşitleri içerisinde çok zeki bir papağan türü olarak bilinir. İnsanlarla uyumu oldukça kolaydır. Konuşma konusunda çok başarılı olup, her zaman konuşurlar.

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- İskender Papağanı: İskender Papağanı; konuşan bir başka papağan türüdür. Erkek olan papağanlar, dişi papağanlara göre daha konuşkan olarak bilinir. İskender Papağan çeşitleri, taklit etmezler. Bununla beraber öğrenmiş oldukları kelimeleri anlaşılır biçimde söylemektedirler. Bu tür konuşmayı öğrendikten sonra susturulması zor bir papağandır. İskender Papağanı, diğer papağanlara nazaran daha iridir. Bunun yanı sıra bu tür sahiplerine çok düşkün olup, her daim ilgi istemektedirler. Başka papağan çeşitlerine göre soğuğa karşı direnç gösterirler.

Evde Hangi Papağan Tür Beslenmeli?

Evde beslenecek birden fazla papağan türü vardır. Bunlar arasında beslenebilecek papağanlar aşağıdaki gibi olacaktır;

- Cennet Papağanı: Aşkı sembolize eden bu papağan türüne; Sevda Papağanı adı da verilir. Bu ada sahip olmalarının nedeni, eşlerine çok sadık ve bağlı olmalarıdır. Evde yetiştirilmesi dahilinde büyük bir kafes tercih etmek gerekir. Bu papağan türü; tek başına yaşamaz. Bu yüzden bir dişi bir erkek şekilde iki tane papağan, yan yana beslenmelidir.

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- Sultan Papağanı: Bu papağan türü; ülkemiz çapında çok popüler ve yaygın şekilde beslenen türler arasında bulunur. Yaygın şekilde beslenen bu papağan türü, konuşmaktan çok taklit becerisinin güçlü olmasıyla bilinmektedir. Bilhassa melodileri, taklit konusunda oldukça becerili bir papağan çeşididir. Sultan Papağanı; çok iyi bir taklit yeteneğine sahip olduğu için sabırlı eğitim dahilinde, öğretilen sözcükleri kavrayabilir ve kısa cümleler kurabilirler. Sultan Papağanları yaklaşık olarak 30 santimetreye kadar ulaşır ve iyi koşullarda 20 sene boyunca yaşayabilirler. İlgi görmekten hoşlanan bu tür; yalnızlığı sevmez.

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En Zeki Papağan Hangisidir?

Yaklaşık olarak 300'den çok değişik çeşidi bulunan papağan familyasının konuşan, konuşmayan çeşitleri vardır. Bununa beraber en iyi konuşma becerisine sahip olan papağan çeşidi Jako Papağanıdır. Jako Papağanları; Afrika Gri Papağanı şeklinde de bilinirler. Bu papağan türleri oldukça zeki olup, 1500'den fazla sözcük ezberleyebilmektedir. Jako Papağanı türünden sonra en zeki papağan türü; Sultan Papağanı olarak belirtilmektedir. Bakımı çok basit olan bu türün, 35 sene kadar yaşadığı bilinir.