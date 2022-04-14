Konuşan kuşlar nelerdir? konuşan kuş türleri ve isimleri

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Bu kuş türlerinden birini konuşan kuşlar oluşturmaktadır. Özellikle bazı kuş türlerinin kelime haznesi onlarca kelimeden meydana gelmektedir. Ancak bu kuşların kendi kendilerine konuşmadığı bilinmektedir. Bir eğitimden geçtikten sonra konuşmaktadırlar. Bunun yanında bir ifadeye sıklıkla maruz kaldıklarında konuşma literatürlerine ifadeler girmektedir. Bu kuş türleri içinde en çok bilinen papağanlardır.

Konuşan Kuş Türleri Nelerdir?

Kuş türleri içinde konuşan ve taklit yapan kuşlar bulunmaktadır. Bunlar içinde özellikle papağan akla gelmektedir. Papağanlar, oldukça kolay öğrenmekte ve taklit etmekte olan bir canlıdır. İnsan sesinden duydukları bir müzik sesine kadar taklit etme yeteneğine sahiptirler. Papağanlar genel olarak ikiye ayrılmaktadır: zekaları ile öne çıkanlar ve konuşma becerileri ile öne çıkanlar. Bu iki tür de insanların yaşamında vazgeçilmez bir yere sahiptir.

Muhabbet Kuşu

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Muhabbet kuşu konuşmayı öğrenmekte biraz zorlansa da zamanla konuşmaktadır. Yeterince zaman ayırıldığı takdirde konuşma süresini kısaltmak mümkündür. Bu kuş türü duyduğu sesleri devamlı olarak tekrar etmektedir.

Ara Papağanı

Papağanlar içinde en büyük boyuta sahip türdür. Aynı zamanda gaga yapısı da büyüktür. Sayıları az olduğu için nesli tükenmekle karşı karşıyadır. Bu kuş türü güçlü bir konuşma yetisine sahiptir. İnsan sesine yakın bir tonda sesle konuşmaktadır. Sürekli olarak konuşmakta ve kolay öğrenmektedir.

Sultan Papağanı

Konuşma yetisi çok fazla gelişmemiş olsa da birkaç kelimeyi öğrenme potansiyeli vardır. Dikkatli bir şekilde öğretme sürecinden geçtikleri takdirde birkaç kelimenin sınırı aşılabilmektedir. Bunun yanında genellikle taklit yetenekleri ile öne çıkan bir tür olmaktadır. Hemen her hareketi taklit becerileri vardır.

Jako Papağanı

Kırmızı kuyruklu kuştur. Evlerde genellikle beslenen bir türdür. Konuşmayı kolaylıkla öğrenme yetisine sahiptir. Güven konusunda temkinli bir kuştur. Bundan dolayı sahibine alışması zaman almaktadır. Alışma sürecinden sonra konuşma ile ilgili birçok şey öğrenmeleri mümkündür.

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Kakadu Papağanı

Tüylerinin yapısı ve taklit becerisi ile öne çıkan bir kuştur. Duyduğu veya öğrendiği sesleri aynı şekilde tekrar etme becerisi vardır. Öğrenme yetisi oldukça gelişmiştir. Çevredeki sesleri hafızasına alarak beklenmedik anlarda tekrar edebilmektedir. Bu yönüyle öğrenme süreçlerinin kısa olduğunu söylemek mümkündür.