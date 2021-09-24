Konularına Göre Şiir Türleri Nelerdir Kaça Ayrılır? Türk Edebiyatındaki Şiir Çeşitleri..

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Şiirlerin farklı içerikleri olduğu için herkesin zevkine uygun bir tür olduğunu söyleyebiliriz. Şiir yazmak oldukça keyif veren ve insanın yeteneğini ortaya çıkaran bir etkendir. Şiir yazmak çok zevkli olduğu gibi şiir dinlemek ve okumakta oldukça zevklidir.

Konularına Göre Şiir Türleri Nelerdir, Kaça Ayrılır?

Şiir türleri konularına göre farklı sınıflara ayrılmaktadır. Her çeşidinin kendine has bir konusu bulunmaktadır. Bu yüzden konularına göre farklı şiir çeşitleri ortaya çıkmıştır. Konularına göre şiir çeşitleri 5'e ayrılır;

Lirik Şiir

Epik Şiir

Didaktik Şiir

Pastoral Şiir

Satirik Şiir

Şiir türlerinin anlaşılması için özelliklerini bilmek gerekmektedir. Özelliklerine bakarak bu şiir türlerini kolayca ayırt edebilirsiniz.

Türk Edebiyatındaki Şiir Çeşitleri

Şiir ile ilgili olan kişiler bu konu hakkında çeşitli bilgiler almak için çaba harcamaktadırlar. Şiire ilgisi olan herkesin şiir çeşitlerini bilmesi gerekmektedir. Ayrıca şiir çeşitleri edebiyat derslerinde sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Lirik Şiir

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Lirik Şiir türünün anlamı coşkulu bir şekilde ortaya koyulmuş olan şiir olarak bilinmektedir. Bu şiir türünde şairin ruhunda görülen ve yükselen heyecan duyguları şiiirede yansıtmaktadır. Lirik şiirlerin amacı şiirdeki duyguyu ortaya çıkarmak ve coşkulu bir şekilde şiirler ortaya koymaktır.

Lirik şiir örnekleri;

- Su Kasidesi / Fuzuli

- Gurbet / Necip Fazıl Kısakürek

- Çocukluğum / Ziya Osman Aba

Epik Şiir

Epik şiirin en önemli amacı Vatan sevgisini ifade etmek olarak bilinmektedir. Ayrıca bu şiir türünde kahramanlık, savaş, yiğitlik ve bunlara benzer konular sıkça işlenmektedir. Bu türün ilk ve en önemli örnekleri arasında destanlar yer almaktadır. Destanlarda kahramanlık ve savaş temaları sıkça görülmektedir.

Epik şiir kendi arasında 2'ye ayrılmaktadır;

Doğal Epik

Doğal epik, nesilden nesile anlatılmış olan şiirlerdir. Doğal epik, toplumun genelini etkileyen olayları anlatmaktadır. Bu şiir türünün ilk söyleyeni ise belli değildir. Kahramanlık ağırlıklı şiirler doğal eğik içerisinde yer almaktadır.

Yapay Epik

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Yapay epik, doğal epiğe göre farklıdır. Çünkü doğal epikte söyleyen kişi belli değilken yapay epikte söyleyen kişi bellidir. Bu epik şiir türünde şair, toplumu etkileyen herhangi bir olayı doğal epiğe göre yorumlamaktadır.

Epik şiir örnekleri;

- İstiklal Marşı / Mehmet Akif Ersoy

- Zafer Türküsü / Faruk Nafiz Çamlıbel

Didaktik Şiir

Didaktik şiir, öğretici şiir olarak bilinmektedir. Bu şiir türünde öğretici unsurlar ön plana çıkmaktadır. Didaktik şiirde ders vermek, bir fikri kabul ettirmek veya nasihat etmek gibi durumlar görülebilir. Öğretici bir mantıkla hareket eden didaktik şiirde birçok farklı unsur birarada yer alabilir.

Didaktik şiir örnekleri;

- Karga ile Tilki - La Fontaine

- Kitabım - Fazıl Hüsnü Dağlarca

Pastoral Şiir

Pastoral şiirin amacı hayata dair farklı temaları ortaya koymak olarak bilinmektedir. Bu temalar arasında orman, dağ, yayla ve köy gibi doğa güzellikleri bulunmaktadır. Pastoral şiirde özlem duygusu sık sık dile getirilmektedir.

Pastoral şiir örnekleri;

- Çoban Çeşmesi - Faruk Nafiz Çamlıbel

- Sahra - Abdulhak Hamit Tarhan

Satirik Şiir

Satirik şiir, toplum yaşamını gözler önüne sermektedir. Toplumda görülen düzensizlik, eşitsizlik ve bunlara benzer unsurların satirik şiirde işlendiği görülmektedir.

Satirik şiir örnekleri;

- Taşlama - Kazak Abdal

- Gafil Gezme Şaşkın - Pir Sultan Abdal