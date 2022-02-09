Kontür nasıl yazılır? kontür kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı

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Kontör kelimesi güncel ve yaygın kullanılan kelimelerden biridir. Gaz, su, telefon gibi tüketim ürünleri için kullanılan birim ölçüsüdür. Fakat yazılışı merak konusu olmaktadır. Kontür olarak yazılışı mı doğrudur? Yoksa kontör olarak mı yazılır? Sorusunun cevabı merak edilmektedir. Türk Dil Kurumu kayıtlarına göre doğru kullanım şekli; Kontör olduğu görülmektedir. Kontür ise yanlıştır. Pek çok sözcük gibi kontör de yaygın olarak yanlış yazılan ve konuşulanlar arasında bulunmaktadır.

Kontür Nasıl Yazılır?

Kontür, telefonlar için toplam tüketim ölçü birimi olarak bilinmektedir. Yine gaz, su, ulaşım kartları gibi örnekler verilebilir. Kontör sözcüğünün kullanıldığı bir başka alan ise, hat- çizgi anlamıdır. Resimde, yazı da ya da yapılan bir sanatsal çalışmada sınır belirleyici olarak kullanılmaktadır. Kontör çekme olarak bilinir.

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Kontür Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Kontür kelimesinin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu kayıtlarında; kontör olarak görülmektedir. Kontür olarak yazılış şekli ise yanlıştır. Telefon kontör sistemi kullanım süreci ve tüketim bedelinin ölçü birimidir. Örnek; "Telefon kontörü tükenince konuşma yarıda kesildi" "Doğalgaz kontör yüklemeniz gerçekleşti." verilebilir. Kontör çektiğinde tablosu kusursuz son halini aldı.