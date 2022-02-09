Kontür nasıl yazılır? kontür kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İsveçte Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldıİsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı#İsveç
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyorNFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?#NFT
Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...#Okan Buruk
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Moladan şok sözler: 50 bin TL istedi Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'dan şok sözler: 50 bin TL istedi#Ankara
Son dakika... EGM duyurdu: Afrinde canlı bomba saldırısı önlendiSon dakika... EGM duyurdu: Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi#Emniyet Genel Müdürlüğü
TCMB Başkanı Kavcıoğlu TOBB üyeleri ile görüştü... Kavcıoğludan TLye geçişte destek mesajıTCMB Başkanı Kavcıoğlu TOBB üyeleri ile görüştü... Kavcıoğlu'dan TL'ye geçişte destek mesajı#Şahap Kavcıoğlu
ABDde dev yangın... Alevler geceyi aydınlattıABD'de dev yangın... Alevler geceyi aydınlattı!#Oklahoma
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu Onlarcası teslim edildi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Onlarcası teslim edildi#İsmail Demir
40 milyar dolarlık satın almada önemli gelişme ABDli şirket tepkilere dayanamadı40 milyar dolarlık satın almada önemli gelişme! ABD'li şirket tepkilere dayanamadı#Nvidia
Uçurumun kenarında inanılmaz görüntü 2 gün boyunca aç susuz bekledi...Uçurumun kenarında inanılmaz görüntü! 2 gün boyunca aç susuz bekledi...#Hindistan
Hem Delta hem Omicron... Ölümcül sonuçlar doğurabilirHem Delta hem Omicron... 'Ölümcül sonuçlar doğurabilir' #Geyik
Firari şüpheli yakalandı Ece Erkenden ilk paylaşımFirari şüpheli yakalandı! Ece Erken'den ilk paylaşım#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
Ünlü oyuncunun, hizmetçisiyle kaçamağından dünyaya gelen oğlu: Benim babam eski kafalıÜnlü oyuncunun, hizmetçisiyle kaçamağından dünyaya gelen oğlu: Benim babam eski kafalı!#Joseph Baena
Aslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktıAslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktı#Tom Cruise
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Kontür nasıl yazılır? kontür kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı

#TDK#Sözlük#Kontür Nasıl Yazılır
Kontür nasıl yazılır kontür kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı

Kontür, sayılamayan ürünler için kullanılan bir tabirdir. Ancak Türkçe kelimeler arasında bazıları yazılış ve okunuş bakımından farklılık gösterebilmektedir. Kontür de bunlardan biridir. Kontür mü yosa kontör olarak mı yazılır? Merak konusudur. Kontür nasıl yazılır? Kontür kelimesinin TDK’ya göre yazılışı hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Kontör kelimesi güncel ve yaygın kullanılan kelimelerden biridir. Gaz, su, telefon gibi tüketim ürünleri için kullanılan birim ölçüsüdür. Fakat yazılışı merak konusu olmaktadır. Kontür olarak yazılışı mı doğrudur? Yoksa kontör olarak mı yazılır? Sorusunun cevabı merak edilmektedir. Türk Dil Kurumu kayıtlarına göre doğru kullanım şekli; Kontör olduğu görülmektedir. Kontür ise yanlıştır. Pek çok sözcük gibi kontör de yaygın olarak yanlış yazılan ve konuşulanlar arasında bulunmaktadır.

 Kontür Nasıl Yazılır?

 Kontür, telefonlar için toplam tüketim ölçü birimi olarak bilinmektedir. Yine gaz, su, ulaşım kartları gibi örnekler verilebilir. Kontör sözcüğünün kullanıldığı bir başka alan ise, hat- çizgi anlamıdır. Resimde, yazı da ya da yapılan bir sanatsal çalışmada sınır belirleyici olarak kullanılmaktadır. Kontör çekme olarak bilinir.

Haberin Devamı

 Kontür Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

 Kontür kelimesinin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu kayıtlarında; kontör olarak görülmektedir. Kontür olarak yazılış şekli ise yanlıştır. Telefon kontör sistemi kullanım süreci ve tüketim bedelinin ölçü birimidir. Örnek; "Telefon kontörü tükenince konuşma yarıda kesildi" "Doğalgaz kontör yüklemeniz gerçekleşti." verilebilir. Kontör çektiğinde tablosu kusursuz son halini aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Sözlük#Kontür Nasıl Yazılır

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir