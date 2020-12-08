Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Kontrol ve otomasyon mühendisliği, yazılım işlemlerinin yanı sıra donanım işlemleri alanında da çalışır. İş sahası oldukça geniştir.

Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Sanayi devrimi sonrasında hızla gelişen teknoloji ile üretimin hızla artması sonucu ortaya çıkan problemler İnsanları, daha fazla sunum elde edilebilecek yeni yollar aramaya sevk ediyor. Endüstride ve diğer üretim sistemlerinde yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilerin kullanılması, yeni bir mühendislik dalı olan Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği'nin ortaya çıkmasına yol açtı.

Kontrol ve Otomasyon mühendisliği, halihazırda günlük yaşamda yerleşiktir. Koşullardaki değişiklikleri algılayan ve otomatik olarak ayarlamalar yapan her sistem için esastır. Otomasyon süreçleri, daha karmaşık işlevleri etkinleştirmek için yapay zeka yazılımıyla bütünleştikçe gelişiyor.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Nedir?

Otomatik sistemler ve kontroller, modern yaşamın temel bir parçasıdır. Bir sensör kullanan ve ardından sensörün sağladığı verilere göre sistemde otomatik olarak ayarlamalar yapan herhangi bir sistemi içeren çalışmaları ise mühendisler yapar.

Kontrol ve otomasyon mühendisleri Kontrol sistemi tasarımı, süreç kontrolü ve problem çözme alanlarında deneyimli ve bilgili kişilerdir

Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Kontrol ve otomasyon mühendisleri, mekanik, elektronik, bilgi teknolojisi, hesaplama, uygulamalı matematiksel modelleme, enstrümantasyon, sistem kontrolü, üretim kontrolü ve planlama ve otomasyonu içeren çok disiplinli bir programdır. Amaçları tüm bu alanlarda kaliteli sistemler üreterek işlerin kolay yürümesini sağlıyorlar.

Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Gelişen inşaat sektörü ve teknolojisi sayesinde akıllı binalar hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Bina otomasyonu, kontrol ve otomasyon mühendislerinin ortak çalışma alanlarıdır. İnsansız kara ve hava araçlarının istenilen yörüngeyi takip etmesini sağlayacak şekilde otomatik pilot tasarımı, kontrol ve otomasyon mühendisliği uygulamalarına bir örnektir.

Kontrol ve otomasyon mühendisleri üretim sürecini iyileştirmek, düzene koymak ve otomatikleştirmek için farklı teknolojilerden yararlanır.

Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Kontrol ve otomasyon mühendisliği bölümünde lisans eğitimi verilmektedir. Haliyle bölümün de eğitim süresi 4 yıldır.

Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Okumak İçin Ne Gerekir?

Kontrol mühendisliği ve otomasyon bölümünü okumak isteyen kişilerin alan yeterlilik sınavına girmesi gerekir. Alan yeterlilik sınavı öncesi ise temel yeterlilik sınav puanlarının da olması istenir.

Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Kontrol ve otomasyon mühendisliği bölümünde İngilizce eğitim veren üniversiteler yer alır. Fakat pek çok üniversitede Türkçe eğitim görme imkanı da söz konusu olmaktadır.

Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Hangi Puan Türüyle Öğrenci Alıyor?

Kontrol ve otomasyon mühendisliği bölümüne kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin sayısal çıkışlı olmaları bekleniyor. Sonrasında ise sayısal puan türüne ihtiyaç bulunmaktadır.

Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Kontrol ve otomasyon mühendisliği bölümünde; Genel Kimya, Fizik, Lineer Cebir ve Uygulamaları, Kontrol Mühendisliğine Giriş, Elektrik Devre Temelleri, Sayısal Devreleri, Malzeme Bilimi, Elektromagnetik Alanlara Giriş, Sistem Modelleme ve Simülasyon, Mühendislik Etiği, İşaretler ve Sistemler, Geri Beslemeli Kontrol Sistemleri ve Endüstriyel Kumanda Sistemleri gibi dersler yer alıyor.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Endüstriyel sistemleri üreten fabrikalarda, otomotiv ve bilişim sektöründe, havacılık sektöründe kontrol ve otomotiv mühendisleri iş imkanı bulabilir.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisleri Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Türkiye'deki veya diğer yabancı ülkelerdeki çeşitli sektörlerde, üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda ve araştırma enstitülerinde Kontrol ve Otomasyon Mühendisi olarak yer alabilirler.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Çalışma Anaları Nelerdir?

Bölüm mezunları, ilaç sanayiinden petrokimya sanayiine madencilikten tıbbi cihaz imalatına kadar farklı alanlarda üretim yapan kurumlarda çalışma imkanı bulabilirler. Daha çok ofis ortamlarında çalışsalar da ihtiyaç dahilinde zaman zaman sahaya da inmek durumunda kalabilirler.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Kontrol ve otomasyon mühendisliği bölümü, Gazi Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi gibi üniversitelerde eğitim verir. Bu üniversitelerin dışında pek çok üniversitede de bölümün eğitimi vardır. Tercih yapılacağı zaman YÖK kılavuzundan detaylarına bakabilirsiniz.