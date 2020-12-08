Kontrol Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Kontrol Sistemleri, cihazların davranışını tekrarlanabilir ve tahmin edilen bir şekilde sürekli olarak düzenlemek için kullanılır. Mühendisler de bu sistemleri üretir.

Kontrol Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Kontrol mühendisliği, sürecin otomasyon cihazları tarafından nasıl yönetilebileceğini anlamak ve bunları işletmeye almak için hizmet veren bir mühendislik yaklaşımıdır. Bir tesisi belirli bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanması, cihazların sinyal takibi, sürecin kontrol edilmesi gibi işlemler kontrol mühendislerince yapılır.

Kontrol Sistemleri Mühendisliği, elektrik, mekanik ve bilgisayar yazılım sistemlerini içeren geniş bir beceri gerektirir. Kontrol Mühendisliği, Kontrol Sistemleri Mühendisliği gibi birçok mühendislik disiplinini kapsayabilir.

Kontrol Mühendisliği Nedir?

Kontrol Mühendisi, dinamik sistemlerin davranışını kontrol etmenin yollarını tasarlar. Sürekli değişen herhangi bir sistem dinamik kabul edilir. Dinamik sistemlerin bazı yaygın örnekleri, yolda seyahat eden bir araba, dışarıdaki sıcaklık ve üretim ekipmanıdır.

Kontrol mühendisleri, sistemlerin verimli ve öngörülebilir şekilde çalışmasını sağlar. Kontrol mühendisliği, mühendislik ve matematiği birleştiren nispeten yeni bir alandır.

Kontrol Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Kontrol Mühendisliği, çeşitli stratejiler yoluyla bu sistemlerde istikrar oluşturmayı amaçlamaktadır. Bir sistemin davranışını kontrol etmenin ilk adımı, sistemi ölçmek ve tanımlamaktır.

Kontrol Mühendisi, sistemi gerektiği gibi en iyi şekilde kontrol etmek için hesaplamalar yapacak ve yazılım tasarlayacaktır. Ayrıca yazılımı çalıştıran fiziksel birimleri tasarlarlar. Kontrol Mühendisliği öğrencileri, doğaları gereği oldukça teorik olma eğilimindedir. Kontrol mühendisleri, birçok karmaşık sistem ve ekipman türünün üretimini tasarlar ve denetler.

Kontrol Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Kontrol mühendisleri, elektrik tasarımı, elektronik, mekanik veya mekatronik, bilgisayar bilimi, proses otomasyonu ve fizik hakkında da bilgi sahibi olma zorunluluğu vardır. Bu, her disiplinde uzman olmaları gerektiği anlamına gelmez.

Mühendis, sistemdeki elemanların işlevi ile ilgili olarak tasarım kullanımını araştırır, test eder ve analiz eder. Bir kontrol mühendisi, belirli toleranslar dahilinde bir sistemin tutarlı sonuçlarını ve çalışmasını ister.

Kontrol mühendisliğinin geniş bir alandır. Bazı kontrol mühendisleri, işleri küçültmek için daha iyi malzemeler kullanan şeyler tasarlayarak fizik ve kimya ile daha çok ilgilenirler. Diğer kontrol mühendisleri, hareketli parçalar, aerodinamik ve yanma hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak, işlerin makine mühendisliği tarafına odaklanır. Farklı alanlarda uzmanlaşarak çalışabilirler.

Kontrol Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Kontrol mühendisliği diğer mühendislik fakültelerinde olduğu gibi 4 yıllıktır. Bölüm lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Bazı üniversitelerde hazırlık yılı olabilir bu durumda eğitim süresi 5 yıla çıkabilir.

Kontrol Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Kontrol mühendisliği okumak isteyenler üniversitelerin mühendislik fakültelerine kayıt yaptırmaları gerekir. Bunun için de YGS sınavında başarılı olmaları beklenir.

Kontrol Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Ülkemizin önde gelen teknik üniversitelerinde bölüm İngilizce düzeyinde eğitim verir. Fakat genellikle diğer üniversitelerde Türkçe eğitim de devam eder.

Kontrol Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Kontrol mühendisliği okumak isteyen kişilerin sayısal alanda puanlarının olması gerekiyor. AYT sınavında sayısal ağırlıklı puan türünde başarılı olanlar bölüme kayıt yaptırabilir.

Kontrol Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Kontrol mühendisliğinde; Lineer Cebir ve Uygulamaları, Kimya Uygulamaları, Elektrik Devre Temelleri, Diferansiyel Denklemler, Elektromagnetik Alanlara Giriş, Malzeme Bilimi, Sistem Modelleme ve Simülasyon, Ölçme Tekniği gibi dersler vardır.

Kontrol Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Kontrol mühendisliği bir zamanlar makine mühendisliğinin bir parçasıydı. Ayrı bir alan olduktan sonra geniş bir iş imkanı da ortaya çıktı. Bir mühendisin kontrol edebileceği mekanizma bir sistem, süreç veya makine olabilir. İş imkanı da geniştir.

Kontrol Mühendisleri Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Kontrol mühendisleri otomotiv, havacılık ve imalat endüstrilerinde istihdam edilmektedir. Bilişim sektöründe de kolaylıkla iş bulma imkanları vardır.

Kontrol Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

İşlerin çoğu ofis ortamında bir bilgisayarda gerçekleştirilir, ancak yeni kontrol sistemlerini ölçmek ve test etmek için saha çalışması da yapılabilir.

Kontrol Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Teknik alanda eğitim veren okulların pek çoğunda kontrol mühendisliği bölümü vardır. Bunlardan bazıları şöyledir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Akdeniz Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İzzet Baysal Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi gibi üniversitelerde bölüm eğitim vermektedir.