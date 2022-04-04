Kontrol Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kontrolün Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Haberin Devamı

Kontrol kelimesi bir işin en ideal şekilde oluşmasını sağlamak için kullanılan bir yöntem olmaktadır.

Kontrol Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler Nelerdir?

Kontrol kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler otorite, denetim, idare, hakimiyet, sorumluluk gibi kelimeler olmaktadır. Kontrol kelimesi bir işin kontrol edilmesinde kullanıldığında denetim, bir işin kontrolü anlamı kullanıldığında ise otorite ve yönetim kelimeleri kullanılmaktadır.

Kontrol kelimesi bir konuda her işin özelliğini göstermesi ise hakimiyet kelimesi eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Kontrol Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

Kontrol kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

En son üretilen parti mallarda denetleme yapıldı.

Haberin Devamı

Çocukların okula gitmesini bilmek senin sorumluluğundadır.

Gafillerin hiçbir konuda hakimiyeti altında bulundurdukları yoktur.

Devletin bu okullardaki otoritesi sonucu çocukların güvenliği sağlanmaktadır.

Sitede yönetici tüm binaların sorumluluğunu almaktadır.

Öğretmen ders notlarını denetleyecek ve sonucunda notları belirleyecek.

Yazılan içerikler editörler tarafından denetlenerek onaylaması halinde yazarlara bilgi verilecektir.

Sınavlarda salonun otoritesini sağlamak salon görevlilerinin yapması gereken bir iştir.

Maç esnasında yapılan hatalardan komite sorumludur.