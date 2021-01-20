Kontrol kalemi nedir ve nasıl kullanılır? Kontrol kalemi kullanımı ve çeşitleri hakkında bilgi

Kontrol kalemleri günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Kontrol kalemi ile oldukça hızlı sonuç alınabilir, fakat üzerinden bir gerilim değeri okunmaz.

Kontrol Kalemi Nedir?

Kontrol kalemi sistemlerde var olan alçak gerilimin sigorta panosundan başlayıp tüm elektrik hattı, prizler, duylar, yükler üzerinde elektriğin var olması ya da kaçak durumlarının tespiti için kullanılmaktadır. Kontrol kalemleri temaslı ve ya temassız bir şekilde gerilim algılayan en basit olan elektriksel test ekipmanıdır.

Kontrol Kalemi Çeşitleri Nelerdir?

1-Temaslı kontrol kalemleri bileşen olarak elektrik ile temas eden iletken bir uç, direnç, neon bir lamba ve de canlı uç ile arasında gerilim farkı oluşturabilmek amacı ile lambanın diğer ucuna bağlı olan metale temas eden RC yani Direnç, Kapasitör yapısı yeterlidir.

2-Temassız kontrol kalemleri herhangi bir iletkene temas etmeyip yalıtkan üzerinden AC akım ile oluşan elektrostatik alan ile algılar. İçerisinde bataryası ve lambayı aktif edecek devresi bulunmaktadır.

Kontrol Kalemi Özellikleri

Kullanılan kontrol kalemlerinde lamba gün ışığında sönük gibi görünmektedir. Ayrıca canlı olan uca yakında geçen başka bir iletken ile oluşan kapasitif etkilerden dolayı cansız iletkene de kontrol kalemi temas ettirildiği zaman sanki gerilim var gibi görülebilir. Genel olarak profesyonel çalışma ortamında kontrol kalemi kullanılmamaktadır.

Multimetre, voltmetre gibi bazı gerilim değeri okuyabileceğimiz olan daha güvenilir ekipman kullanılması gereklidir. Elektriksel test ve de ölçüm ekipmanlarının genelde sahip olması gerekli güvenlik sertifikaları bulunmaktadır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan yapılmış olan test ve ölçüm yaralanma ve ya ölümle sonuçlanabilecek kötü kazalara neden olabilir.

Kontrol Kalemi Nasıl Çalışır?

Bir hat üzerinde, prizde, duyda gerilimin olup olmadığını anlamak için kullanılan kontrol kalemi her evde bulunmaktadır. Kontrol kalemi, kullanışlı ve de ucuz alet olan kontrol kalemi kolaylıkla ve güven ile kullanılabilmektedir. Kullanmak için öncelikle yapmak gereken şey kontrol kalemini elektriğin olup olmadığını kontrol etmek için bir yere dokundurup baş kısımdaki metal noktaya parmağımızı dokundurmaktır.

Elektrik varsa kontrol kaleminin içinde yer alan küçük lamba yanar. Eğer elektrik yok ise lambada ışık görülmez. Doğru bir elektrik gerilim polaritesi zaman ile değişmeyen gerilimlerdir. Ya hep artı ya da hep eksi yüklü olur. Alternatif gerilimlerse polaritesi zaman ile değişen gerilimlerdir.