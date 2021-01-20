Kontrast ne demek? Kontrast oranı nedir? Tavsiye edilen kontrast ayarı

Kontrast kelimesi dilimiz içerisinde sıklıkla geçmektedir. Fransızca dili içerisinden Türkçemize geçmiştir. Basit tanımı ile ayar yapma, düzene kavuşturma şeklinde ifade edilebilir. Kırmızı ve yeşil, mavi ve turuncu, sarı ve mor renkler kontrast renklerdir.

Kontrast Nedir?

En basit anlamı ile karşıtlık durumudur. Diğer bir geniş tanıma göre ise; Bir nesneyi ayırt edebilmek için renk çeşitliliğinin, farkının ve parlaklık derecesinin belirlenmesidir. Kontrast günümüzde bilgisayar monitörleri ve televizyonlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Buradaki tanımı ise; ekran içerisinde yer alan renklerin birbirlerine karşı zıtlık durumlarının belirlenmesi için geliştirilen ayarlanma durumudur. Kontrast renkler birbirlerini tamamlayıcı renkler olarak bilinmektedir. Kontrast ayarlamaları genellikle LCD ekranlar, dijital görseller, monitörler, televizyonlar ve projektörler üzerinde yapılmaktadır.

Kontrast Oranı Nedir?

Belirli bir süre içinde ölçülen bir görüntünün en koyu noktası ile en parlak noktası bölümleri arasındaki fark olarak adlandırılmaktadır. Daha yüksek kontrast oranı daha iyi, daha temiz, daha net ve akıcı bir görüntü sağlamaktadır. Görüntü sağlayan kaynakların en parlak beyazın gösterebildiği en koyu siyah renge değeri kontrast oranını belirlemektedir.

Tavsiye Edilen Kontrast Ayarı Nasıl Olmalıdır?

Düşük kontrast ayarlarında renkler birbirlerine yakınlaşır ve bu görüntünün kalitesini etkileyip yumuşak bir görüntü sağlamaktadır. Yüksek kontrast ayarlamalarında ise renk arası karşıtlık durumları artacağından ekran içinde bulunan görüntü ve çizgiler daha belirgin hale gelmektedir. Yapılan araştırmalara göre kontrast ayarının belirli bir ölçüsü yoktur.

Kontrast ayarları kişisel zevklere göre farklılık göstermektedir. Kimine göre yüksek kontrast görsel açıdan daha iyi ve net görüntü sağlarken kimine göre ise düşük kontrastta yumuşak görüntü daha cazip gelmektedir. Uzmanlar ise ne çok yüksek ne çok düşük ayarın yapılmamasını, iki ayarın ortasında kontrastın olması gerektiğini söylemektedirler. Değerler ne kadar yüksek olursa görüntünün kalitesi ve canlılığı da o kadar iyi olmaktadır.

Kontrast Renkler Nelerdir?

Belirli bir rengin karşıtı ya da iki asıl renk karışımı ile meydana getirilen yardımcı renklere kontrast renkleri denmektedir. Sıklıkla bilinen ve kullanım alanları geniş olan renkler ise; kırmızı ve yeşil, mavi ve turuncu, sarı ve mor renkleridir. Ayrıca bu renkler günümüz de modaya yön verip giyilen kıyafetler üzerinde de önemli bir rol almaktadır.