Konteyner nasıl yazılır? Konteyner kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Haberin Devamı

Ülkemizde pek çok kelimenin yazılışı yanlış biliniyor. Günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimeleri çoğu zaman yanlış yazıyoruz.

Konteyner Nasıl Yazılır?

Ülkemizde sık kullanılan pek çok kelimenin yazılışı yanlış biliniyor ve yanlış yazılıyor. Bu nedenle de çok sayıda yazım yanlışı ortaya çıkıyor. Yazım yanlışlıklarını önlemek ve doğru bir şekilde kelimeleri yazabilmek için yazımı konusunda tereddüt ettiğiniz kelimelerin doğru yazılışına TDK sözlüğünün yazım kılavuzundan bakabilirsiniz. Ülkemizde günlük hayatta çok sık duyduğumuz ve çok sık kullandığımız kelimeler arasında yer alan konteyner sözcüğü, en çok yanlış yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin doğru yazılışı ise, konteyner şeklindedir.

Konteyner Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Haberin Devamı

Dilimizde kullanılan kelimelerin güncel yazım kurallarına uygun şekilleri TDK sözlüğünün yazım kılavuzunda yer alıyor. Bu nedenle tereddüt ettiğiniz kelimelerin doğru yazılışını bu sözlük aracılığı ile öğrenebilirsiniz. TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışı ise, konteyner şeklinde gösteriliyor. Dilimize Fransızcadan geçen bu kelime, genellikle kontayner şeklinde yazım yanlışları ile ön plana çıkıyor. Bu nedenle de kelimelerin doğru yazılması ve söylenmesi oldukça önemlidir.