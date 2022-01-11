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Konteyner nasıl yazılır? Konteyner kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Konteyner nasıl yazılır Konteyner kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Günlük hayatımızda çok sık duyduğumuz ve kullandığımız kelimeler arasında konteyner sözcüğü de yer alıyor. Aynı zamanda bu kelime en fazla yanlış yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de insanlar bu kelimenin doğru yazılışını öğrenmek için internetten araştırma yapıyor. Konteyner nasıl yazılır sizler için derledik.

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 Ülkemizde pek çok kelimenin yazılışı yanlış biliniyor. Günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimeleri çoğu zaman yanlış yazıyoruz. 

 Konteyner Nasıl Yazılır? 

 Ülkemizde sık kullanılan pek çok kelimenin yazılışı yanlış biliniyor ve yanlış yazılıyor. Bu nedenle de çok sayıda yazım yanlışı ortaya çıkıyor. Yazım yanlışlıklarını önlemek ve doğru bir şekilde kelimeleri yazabilmek için yazımı konusunda tereddüt ettiğiniz kelimelerin doğru yazılışına TDK sözlüğünün yazım kılavuzundan bakabilirsiniz. Ülkemizde günlük hayatta çok sık duyduğumuz ve çok sık kullandığımız kelimeler arasında yer alan konteyner sözcüğü, en çok yanlış yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin doğru yazılışı ise, konteyner şeklindedir. 

 Konteyner Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

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 Dilimizde kullanılan kelimelerin güncel yazım kurallarına uygun şekilleri TDK sözlüğünün yazım kılavuzunda yer alıyor. Bu nedenle tereddüt ettiğiniz kelimelerin doğru yazılışını bu sözlük aracılığı ile öğrenebilirsiniz. TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışı ise, konteyner şeklinde gösteriliyor. Dilimize Fransızcadan geçen bu kelime, genellikle kontayner şeklinde yazım yanlışları ile ön plana çıkıyor. Bu nedenle de kelimelerin doğru yazılması ve söylenmesi oldukça önemlidir.

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