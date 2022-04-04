Kontes Nedir, Ne Anlama Gelir? Kontes Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Günümüzde kontes kelimesi pek çok kişini ilgisin çekebiliyor. Anlamı önemli olan kontes sözcüğü, herkesin kullanabileceği bir kelimedir. Kontes kelimesi TDK'ya göre, kontun karısı anlamına sahiptir.

Kontes Nedir, Ne Anlama Gelir?

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Kontes Kelimesini TDK Sözlük Anlamı

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