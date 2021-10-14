Kontenjan ne demek, ne anlama geliyor? Kontenjan kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Kontenjan kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Kapasite
2- Sınır
4- Kota
5- Sayı
6- Hudut
7- Kişi
8- İmkan
9- Sığa
Kontenjan Ne Demek?
8 yüzyılda literatüre giren kontenjan kelimesinin sözlük anlamı sınırlama ve sayıdır. Örneğin bir otelin, bir gün içerisinde en fazla hizmet verebileceği kişi sayısı o otelin kontenjanını belirler.
Kontenjan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Kontenjan kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Bir yerde konuk edilebilecek ya da hizmet verilebilecek kişilerin sayısı
İkinci Anlamı: İthal edilebilecek malların toplam miktarı, kota
Kontenjan Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
''Önümüzdeki yaz otelin kontenjanını arttırmayı planlıyoruz.''
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