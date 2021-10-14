Kontenjan ne demek, ne anlama geliyor? Kontenjan kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Kontenjan kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kapasite

2- Sınır

4- Kota

5- Sayı

6- Hudut

7- Kişi

8- İmkan

9- Sığa

Kontenjan Ne Demek?

8 yüzyılda literatüre giren kontenjan kelimesinin sözlük anlamı sınırlama ve sayıdır. Örneğin bir otelin, bir gün içerisinde en fazla hizmet verebileceği kişi sayısı o otelin kontenjanını belirler.

Kontenjan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Kontenjan kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Bir yerde konuk edilebilecek ya da hizmet verilebilecek kişilerin sayısı

İkinci Anlamı: İthal edilebilecek malların toplam miktarı, kota

Kontenjan Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

''Önümüzdeki yaz otelin kontenjanını arttırmayı planlıyoruz.''