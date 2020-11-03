Konstrüktivizm nedir? Konstrüktivizm (Yapılandırmacılık & İnşaacılık) sanat akımı kurucusu, örnekleri, eserleri ve temsilcileri hakkında bilgi

Konstrüktivizm, makina ve insan gücünü sentezlemeyi amaçlayan bu akım, faydalı ve kullanılabilir malzemelerden yararlanarak farklı biçimler oluşturmayı amaçlayan sanatçılar tarafından doğmuştur.

Konstrüktivizm (Yapılandırmacılık & İnşaacılık) Sanat Akımı Kurucusu ve Temsilcileri Hakkında Bilgi

Konstrüktivizmin endüstriyel soyut ve günümüze ait modern sanayi bakış açısı ile önemli bir akım yaratan konstrüktivizmin önemli öncüleri;

Vladimir Tatlin: 20. yy’lın başlarında bir figür haline gelen bu akımın kurucusu ve en önemli üyeleri arasında yer alan kişidir. Vladimir Tatlin, "Üçüncü Enternasyonal Anıtı" modeli ile aşını duyurmayı başarmıştır.

El Lissitzky: Tüm kariyerini sosyal ve politik değişimler üzerine kuran El Lissitzky, güçlü politik ifadeler ve sloganlar oluşturmak için temel renkleri kullanan sanatçı, grafik tasarımlarını, afişleri, kitapları ve mimariyi insanlara ulaşma aracı olarak görüyordu. Tasarımları ve yapıtları, genellikle filtrelenmiş siyasi mesajlardan oluşurdu. Bu sanatçının eserleri genellikle teorik ve soyut olsa da ressam Kazimir Malevich’in sanatını takip eder takip eder ve resimlerinde de bunu yansıtmaya özen gösterirdi.

Alexander Rodchenko: Konstrüktivizm akımının öncülerinden ve dünya çapında en iyi bilinen sanatçılarındandır. Bu sanatçının eserleri, bütünlüklü sanatın izlerini taşır.

Naum Gabo: Konstrüktivizm manifestosu yaratan sanatçılar arasında yer alır. Sanatın, zamanın ve mekanın doğasını ifade etmesi gerektiğini savunur. Soyut resimler, geometrik şekillerden oluşan heykeller, dekorasyon ürünleri ve mimari projeler ortaya çıkartmıştır.

Konstrüktivizm Örnekleri

Konstrüktivizm, bir diğer aşı ile yapımcılık, Rusya’da doğmuş resim, heykel, tasarım, mimarlık ve fotoğraf gibi önemli sanat dalları ile ünlenmiş önemli bir sanat dalıdır. Konstrüktivizmin örneklerini tüm bu alanlarda görebilirsiniz. Fütürizm ve Kübizm akımlarından etkilenen bu akımın ilk örnekleri olarak Vladimir Tatlin'in heykel ve kabartmalarında ve üç boyutlu geometrik çalışmaları gösteriliyor. Rus devriminin etkisi ile çok geniş kitlelere hitap eden bu akımın amacı endüstriyel imajlar ve geometrik kompozisyonları bir araya getirerek yapıcı çalışmaları üretmekti. 1. Dünya savaşı sonrasında yaygınlaşan bu akım, toplumun yeniden inşa edilmesinde büyük bir rol oynadı. Bu dönemde sanat, sosyal değişimin bir aracı olarak kullanıldı.

Konstrüktivizm Eserleri

Konstrüktivizm üzerine yapılmış pek çok eser bulunuyor. Vladimir Tatlin'in heykel ve kabartmaları, Rising, Letatlin, Proun, Satanic Ballet, Attentive Worker bu alanda bilinen en önemli eserler arasında yer alır.

Konstrüktivizm Özellikleri

Malzemeyi taklit etmek yerine malzemenin kendisini resimsel mekan yerine mekanın kendisini kullanmak bu akımın temelidir.

Sanatçılar, sürekli yeniliklerle dolu bir dünya içinde yaşar. O dünyada yeni ürünler sunmak için çabalar.

Modern Mimarinin formudur. Aynı zamanda da Sovyetler birliğinde 1920’li yıllarda ve 1930’lu yılların başında daha çok yaygınlaşmaya başlayan bir mimarlık akımıdır.

Konstrüktivizm akımı, endüstriyel malzeme ve teknikleri yücelten bit biçimlendirme çabası olarak ortaya çıkıyor.

Çağdaş malzemeyi ve kompozisyonu benimser.

Konstrüktivizm mimarların, hareket temasına, geometrik şekillere, sürat hissine, cam ve çelik kullanımına ve teknolojik detaylara önem verir.

Konstrüktivizm akımını benimseyen sanatçılar, insanların düşüncelerini etkilemek ve değiştirmek için çalışmalar yapmıştır.

Barok dünyasının süslü mimarisinden uzaklaşarak daha sade ve net mimari projeler benimsenmeye başlandı.

Farklı malzemelerin bir arada kullanılması ile birlikte çeşitli yapılar arasındaki bağlantıyı açığa çıkarmanın önemli olduğunu savundular.

Ressam ve heykeltraşlar pek çok eserlerinde Konstrüktivizm akımının ilkelerini daha kolay yansıtma fırsatı buldu. Fakat mimarlar için sınırlı bir kullanım alanı oluştu.