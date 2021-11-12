Konstrüksiyon ne demek, ne anlama gelir? Konstrüksiyon kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Konstrüksiyon kelimesi, insanlar tarafından sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de anlamını bilmeyen kişiler bu kelimenin anlamı çok sık araştırılıyor. TDK sözlüğü üzerinden sıkça konstrüksiyon kelimesinin anlamı araştırılıyor.

Konstrüksiyon Ne Demek?

Konstrüksiyon kelimesi, özellikle de inşaat alanında sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, dilimize Fransızcadan geçmiştir. Yapı ya da yapım anlamına da gelir. Bu kelimenin başka bir anlamı ise inşaatta bir malzeme türüdür. Çelik konstrüksiyon şeklinde de da bilinir.

Konstrüksiyon Ne Anlama Gelir?

Konstrüksiyon kelimesi, yapı ve yağım anlamına gelir. Bu kelime dilimizde çok sık kullanılan ve çok aşina olduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. Konstrüksiyon kelimesi, cümle içinde ve tek başına pek çok farklı şekilde kullanılabilir.

Konstrüksiyon Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Türk Dil Kurumuna göre konstrüksiyon yapı ya da yapım anlamına da gelir. Birden fazla malzemenin bir araya getirilerek yeni bir malzeme oluşturulmasına da konstrüksiyon ismi verilir. Marangozluk alanında çerçeve içinde bir araya getirilen ya da bir ızgara oluşturan ahşap malzemeden yapılan çıtaların veya karton bir peteğin iki tarafına da sunta ya da kontroplak yapıştırılması ile elde edilen tablaya verilen isimdir.