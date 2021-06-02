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Sözlük
Haber Giriş: 02.06.2021 - 20:36 | Son Güncelleme:

Konstipasyon Nedir? Tdk'ya Göre Konstipasyon Ne Anlama Gelir? Konstipasyon Sözlük Anlamı

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Konstipasyon Nedir? Tdk'ya Göre Konstipasyon Ne Anlama Gelir? Konstipasyon Sözlük Anlamı

Tıp alanında sıklıkla kullanılan konstipasyon kelimesi nedir ve Türk Dil kurumuna göre konstipasyon kelimesinin anlamı nedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik. Konstipasyon kelimesinin sözlük anlamını ve Türkçe karşılığını öğrenerek güncel olarak kullanmak mümkündür. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Konstipasyon tıp dilinde kullanılan bir terim olarak gündelik hayata yerleşmiş bir kelime olmaktadır. Konstipasyon kelimesi vücuttaki rahatsızlıkları ifade eden bir kelimedir.

Konstipasyon Nedir?

Konstipasyon diğer bir anlamı ile peklik bağırsaklarda olan bozulmalar sonucunda yaşanan kabızlık olarak bilinmektedir. Tıp dilinden Türkçeye yerleşmiş olan konstipasyon kelimesi yaygın bir rahatsızlık olduğu için günlük kullanımda sıklıkla yerini almaktadır. Konstipasyon bağırsaklarda oluşan sindirimi yavaşlaması ve zorlanmasıdır. Uzun süre aynı rahatsızlığı yaşayan kişilerde konstipasyon kelimesi kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Konstipasyon Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre konstipasyon kelimesi vücutta oluşan kabızlık anlamına gelmektedir. Konstipasyon kelimesi tıp alanında bir terim olarak kullanılmakta ve tam karşılığı kabızlık olarak bilinmektedir.

Konstipasyon kelimesi bağırsaklarda oluşan sindirim bozukluğunun teşhis edilmesinde kullanılan bir kelimedir. Türkçede konstipasyon kelimesi yerine günlük hayatta kabızlık kelimesi kullanılmaktadır. Konstipasyon kelimesinin anlamı kabızlık olarak kabul edilmektedir.

Konstipasyon Sözlük Anlamı Nedir?

Konstipasyon kelimesi bağırsaklarda yaşanan rahatsızlıklar ve sindirim bozukluğu nedeniyle oluşan kabızlık olarak sözlük anlamında kullanılmaktadır. Konstipasyon kelimesi tam karşılığı olan kabızlık rahatsızlığı olarak sözlük anlamında yerini almaktadır. Diğer bir anlamı ise bağırsak hareketlerinde oluşan yavaşlama ve bozulmaların tıp dilindeki kullanımı olarak bilinmektedir.

 

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