Konsorsiyum Nedir, Nasıl Kurulur? Konsorsiyum Anlaşması Nedir?

Bir konsorsiyum belirli bir amaca ulaşmak için bir araya geldi şirketleri, bireyler ya da diğer varlıkların bir ittifaktır.

Konsorsiyum Nedir, Nasıl Kurulur?

Konsorsiyum, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışan iki veya daha fazla kişiden, şirketten veya hükümetten oluşan bir grup anlamına gelir. Konsorsiyum havuzu kaynaklarıyla meşgul olan kuruluşlar; aksi takdirde, sadece konsorsiyumun sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerden sorumludurlar. Konsorsiyum kapsamına giren her kuruluş, bu nedenle, olağan iş operasyonları bakımından bağımsız kalacak ve konsorsiyumla ilgisi olmayan başka bir üyenin faaliyetlerine müdahale edemeyecektir.

Kar Amacı Gütmeyen Konsorsiyumlar;

Konsorsiyumlar genellikle kar amacı gütmeyen sektörde, örneğin eğitim kurumları arasında bulunur. Eğitim konsorsiyumları genellikle kütüphaneler, araştırma faaliyetleri ve profesörler gibi kaynakları bir araya getirir. Ortaklar arasında katılımın öğrencilerine fayda sağlamasına izin verir. Böyle bir kurumu ziyaret eden öğrenciler, herhangi bir başka ortak okulda herhangi bir ekstra ücret ödemeden kredili ders alabilirler. Bu tür eğitim konsorsiyumlarının birbirleriyle ilişkili kurumlar arasında ortaklıkları vardır.

Kar Amaçlı Konsorsiyumlar;

Kurumsal konsorsiyumlar (kar amaçlı) mevcuttur ancak daha az yaygındır. Uluslararası alanda, kâr amacı güden en ünlü konsorsiyumlardan biri, havayolu üreticisi Airbus Industrie GIE'dir. Avrupalı ​​havacılık ve uzay sanayi üreticileri, ticari uçak üretmek ve satmak için konsorsiyum içinde işbirliği yapıyor. Böyle bir düzenlemenin karmaşıklığını gösteren Airbus'taki dört ortak şirket (British Aerospace, Aérospatiale, Construcciones Aeronáuticas SA ve DASA) aynı zamanda konsorsiyumun alt yüklenicileri ve hissedarlarıydı.

Konsorsiyumlar kaynakları paylaşırken, günlük operasyonlar söz konusu olduğunda özerk olarak hareket ederler. Ortak girişim (JV) olması durumunda, iki veya daha fazla taraf genellikle riskler, karlar, zararlar ve yönetişim ile birlikte bir girişimdeki mülkiyeti paylaşır. Konsorsiyum, üyelerine büyük faydalar sağlar. Değer katan çeşitli kuruluşlarla çalışarak, her üye ek gelir elde edebilir. Ayrıca çeşitlendirebilir ve daha iyi hizmetler sunabilirler.

Konsorsiyum Anlaşması Nedir?

Bir proje üzerinde işbirliği yapan katılımcılar arasında bir konsorsiyum anlaşması yapılır ve çok çeşitli konuları, olası koşulları yönetir. Bir konsorsiyum sözleşmesi, bir ortak girişim sözleşmesine çok benzer ve bazen aynıdır. Konsorsiyum sözleşmesi, ortaklar, projenin organizasyonu ve uygulanması ile ortakların hakları ve görevleri arasındaki ilişkiyi belirler. İyi hazırlanmış bir konsorsiyum anlaşması, katılımcı taraflar arasında gelecekteki bir iş anlaşmazlığı olasılığını en aza indirmeyi ve işbirliği önündeki engelleri kaldırmayı amaçlamaktadır.

Konsorsiyum anlaşmasının, projenin katılımcıların dengeli işbirliği ile ele alınacağını göstermesi için yeterince detaylandırılması gerekmektedir. Anlaşma, tüm ortakların eşitlikçi işbirliğine katkıda bulunmasını ve bundan yararlanmasını sağlar. İşbirlikçi projelerin sonuçlarının, tarafları korumayı amaçlayan kontrollü bir süreçle eşit olarak paylaşılmasını ve ticari markalar gibi fikri mülkiyet haklarını eşit olarak tahsis etmesini de sağlar.

Konsorsiyum Sözleşmelerinin Unsurları;

Tarafların tanımlanması,

İşbirlikçi projenin bağlamını, hedeflerini ve kapsamını açıklayan bir giriş,

Projenin şart ve koşullarında değişiklik yapma olasılığını açıklayan hüküm; yönetim ve örgütsel görevlerin nasıl bölüneceği (her bir tarafın idari, yasal ve mali açıdan görev ve sorumlulukları),

Mali organizasyon (toplam bütçeyi gösterir, her bir tarafın harcamalarını planlar, vb.),

Fikri mülkiyet hakları ve Kullanımın Yaygınlaştırılması hükmü ile ilgili hüküm (fikri, mülkiyet hakları, kullanım ve yayma ile ilgili ek hükümleri açıklar),

Gizlilik hükümleri,

Sorumluluk hükmü (bir tarafın veya malların zarar görmesi veya yaralanması durumunda taraflardan birinin diğerine ne ölçüde sorumlu olacağını belirtir),

Sözleşmenin süresi ve erken fesih nedenlerini sağlayan bir hükümdür.