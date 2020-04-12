Konservatuvar öğrencilerinden 'evde kal' klibi

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri evlerinde çektikleri videolardan yaptıkları kliple "evde kal" mesajı verdi. Öğrenciler, evlerinde enstrümanlarıyla, koronavirüs tedbirlerine dikkati çekmek için çektiği videolardan klip oluşturdu. Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, dünyanın ve Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini söyleyerek, "evde kal" çağrısına, konservatuvar öğrencilerinin, hazırladıkları videoyla katkı sunduğunu söyledi. Zafer, "Ev ortamında bireysel olarak hazırladığımız müzik çalışmalarımızla da toplumumuza moral aşılamayı amaçlıyoruz. Gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize minnet ve teşekkürlerimizi iletmeyi borç biliriz. Bu zor süreçte hijyen kurallarına uymamız ve sosyal mesafeyi korumamız hayati önem taşımaktadır. Sağlıklı ve güzel günlere erişmek için birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde lütfen evde kalalım." diye konuştu.