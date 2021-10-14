Konservatuar ne demek, ne anlama geliyor? Konservatuar kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Türk Dil Kurumu’nun online olan yazım kılavuzu, online ortam içerisinde kelime sorgulama olanağı vermektedir. Türkçede bazı sözcüklerin anlamları ve yazılış şekilleri sık sık bu sözlük üstünde sorgulanmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun güncel olan yazım kılavuzunda sık sık aranabilen bu kelimelerden birisi de konservatuvar kelimesi olmaktadır.

Konservatuvar Kelimesinin Türk Dil Kurumu'na Göre Anlamı Nedir?

Konservatuvar kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almaktadır. Türk Dil Kurumu içerisinde konservatuvar kelimesinin anlamı şu şekilde olmaktadır:

Tiyatro, müzik ve bale gibi dalların öğretiminin yapılmakta olduğu okul

Şeklinde tanımlanmıştır.

Konservatuvar Kelimesi Nasıl Yazılır?

Konservatuvar kelimesinin “konservatuvar mı yoksa konservatuar mı” şeklinde yazıldığı sık sık sorgulanmaktadır. Bu sözcüğün doğru kullanımı konservatuvar biçiminde olmalıdır.

Konservatuar (Yanlış kullanımdır.)

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Konservatuvar (Doğru kullanımdır.)