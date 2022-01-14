Konservatuar nasıl yazılır? Konservatuar kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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''Tuar'' ve ''Tuvar'' ile biten birçok kelime dilimize Latinceden geçmiştir. O kelimelerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Laboratuar (Yanlış) - Laboratuvar (Doğru)

2- Repertuvar (Yanlış) - Repertuar (Doğru)

3- Observatuvar (Yanlış) - Observatuar (Doğru)

Konservatuvar Nasıl Yazılır?

Öğrencilerin 4 yıl boyunca oyunculuk, müzik, diksiyon gibi alanlarda eğitim gördükleri eğitim kurumlarına konservatuvar denir. Toplam 11 harf ve 4 heceden oluşan bu sözcük, yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Konservatuvar

Konservatuvar Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

''Concerv'' ve ''Tuvar'' kelimelerinden oluşan konservatuvar, birleşik bir isimdir. Türkçede olduğu gibi Latincede de birleşik isimlerin tamamı ayrı değil bitişik yazılır.

Konservatuvar - Doğru Kullanım

Konservatuar - Yanlış Kullanım

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Konservatuvar Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Konservatuvardan mezun olduktan 2 yıl sonra ilk albümümü çıkardım.

(Doğru Kullanım)

2- Konservatuarda okuduktan sonra yüksek lisans yapmak için İngiltere'ye gitti.

(Yanlış Kullanım)