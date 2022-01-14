Konservatuar nasıl yazılır? Konservatuar kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

''Tuar'' ve ''Tuvar'' ile biten birçok kelime dilimize Latinceden geçmiştir. O kelimelerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir:
1- Laboratuar (Yanlış) - Laboratuvar (Doğru)
2- Repertuvar (Yanlış) - Repertuar (Doğru)
3- Observatuvar (Yanlış) - Observatuar (Doğru)
Konservatuvar Nasıl Yazılır?
Öğrencilerin 4 yıl boyunca oyunculuk, müzik, diksiyon gibi alanlarda eğitim gördükleri eğitim kurumlarına konservatuvar denir. Toplam 11 harf ve 4 heceden oluşan bu sözcük, yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor.
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
Konservatuvar
Konservatuvar Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
''Concerv'' ve ''Tuvar'' kelimelerinden oluşan konservatuvar, birleşik bir isimdir. Türkçede olduğu gibi Latincede de birleşik isimlerin tamamı ayrı değil bitişik yazılır.
Konservatuvar - Doğru Kullanım
Konservatuar - Yanlış Kullanım
Konservatuvar Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Konservatuvardan mezun olduktan 2 yıl sonra ilk albümümü çıkardım.
(Doğru Kullanım)
2- Konservatuarda okuduktan sonra yüksek lisans yapmak için İngiltere'ye gitti.
(Yanlış Kullanım)