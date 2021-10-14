Konsensüs ne demek, ne anlama geliyor? Konsensüs kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Konsensüs kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan ve çok sık duyulan bir kelimedir.

Konsensüs Ne Demek?

Konsensüs kelimesi, uzun yıllardır sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Konsensüs kelimesi, dilimize Fransızcadan geçmiştir. Konsensüs, uzlaşma demektir.

Konsensüs Ne Anlama Gelir?

Konsensüs kelimesi, uzlaşma anlamına gelir. Hem haberlerde hem de sosyal medyada sıkça duyduğumuz bu kelime, dilimizde vatandaşlar tarafından sıkça kullanılır.

Konsensüs Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?

Konsensüs kelimesinin TDK’ya göre Anlamı, uzlaşma demektir. İki kişinin ya da devletin uzlaşmaya varması bu kelime ile ifade edilir. Konsensüs kelimesi, aynı zamanda pek çok kaynakta yer alan ve çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır.