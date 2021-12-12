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Konkav nedir, nasıl bulunur? Konkav ve konveks dörtgen özellikleri

#Konkav#Dörtgen#360 Derece
Konkav nedir, nasıl bulunur Konkav ve konveks dörtgen özellikleri

Konkav; Bir iç bükey çokgendir. Konkav(iç bükey) dörtgenin iç açıları toplamı 360derecedir. Dış açıları toplamı 360 derece, iç açıları toplamı 180 derecedir. Konveks; iç açıları 180 dereceden küçük (dış bükey) dörtgenlerdir. Konkav nedir, nasıl bulunur? Konkav ve konveks dörtgen özellikleri hakkında detayları derledik.

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Konkav bir iç bükey çokgendir. İç açıları toplamı 180 derece, dış açıları toplamı ise 360 derecedir. İç bükey dörtgen ya da çokgen olarak bilinen konkav, iç bükey dörtgen bir geometri terimidir. Konveks, dış bükey dörtgen de bir geometri terimi olarak kullanılmaktadır. Bir çokgen iç ve dış açı özelliklerine göre adlandırılmaktadır.

 Konkav Nedir, Nasıl Bulunur?

 Konkav; bir iç bükey çokgendir. İç açı ve dışa açıları toplamına göre isimlendirilmiştir. Bir iç bükey olan konkav, dışbükey işlem negatifi olarak bilinmektedir. Konkav nasıl bulunur sorusuna cevap olarak; Bir grafikte Y=f(x) verilmiş olsun. Bu grafiğin her kiriş çizgisi grafiğin üstünde kalıyor ise konveks yani yukarı bükey fonksiyon denir. Alınan her hangi bir noktayı birleştiren doğrunun çokgen içinde kalıyor olmasından konveks, dış bükey oluşmaktadır. Belirlenen doğru bölge dışına çıkıyorsa konkav yani iç bükey çokgen meydana gelmektedir. Bir yıldızın iki ayağı üzerinden iki nokta belirleyerek birleştirildiğinde, iki ayağın dışında kalan yani iç bükey kısım konkav bölgesidir. Yani negatif bölge olarak tanımlanabilmektedir.

 Konkav ve Konveks Dörtgen Özellikleri

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 İç bükey(konkav)fonksiyonu iç açıları ve dışa açıları toplamı 180 dereceden büyüktür. Konveks, dış bükey fonksiyon denmektedir. Her iki fonksiyon arasındaki farklar iç açı ve dış açı farklılıklarıdır. Ayrıca grafik eğrileri değerleridir.

 Aşağı eğimli ya da yukarı eğimli grafik özellikleri ve fonksiyon değerleri negatif ve pozitif özelliklerine göre ayrılmaktadır. İç bükey çokgen olarak da adlandırılabilen konkav çokgen iç açıları toplamı ve dış açı toplamı 360 derecedir. Konveks bir çokgen özellikleri; dış açıları toplamı 360 derece, iç açıları toplamı 180 derecedir. Köşegen sayısı ve bağımsız eleman sayısı özelliklerine göre değeri belirlenmektedir.

 İç Bükey ve Dış Bükey Çokgenler Arasındaki Farklar

 Konkav adı verilen iç bükey çokgenler, dış bükey çokgenlerin negatifi olarak bilinmektedir. Matematik tanımları arasında, iç bükeyler dış bükeylerin negatifi olarak bilinmektedir. Konkav adı verilen çok kenarlı iç bükey çokgenler içinde herhangi bir nokta alınarak diğeriyle birleştirildiği zaman meydana gelen doğrunun oluşturduğu alanlara çokgenler denmektedir. Kare, üçgen, dikdörtgen, altıgen, eşkenar, çeşitkenar ve ikizkenar üçgen gibi dış bükey çokgenler tanımlanmaktadır. Konkav, iç bükey çokgenler ise, belirlenen iki noktanın çokgen bölgesi dışına taşan çokgenlerdir. 

 

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#Konkav#Dörtgen#360 Derece

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