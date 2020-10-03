Konjonktür ne demek? Konjonktür dalgaları ve dalgalanmaları nedir?

Ekonomi yorumlanır iken sık olarak karşımıza çıkan bu kelimenin karşılığı geçerli hal ya da toplu durumdur.

Konjonktür Nedir?

Konjonktür, bir ülkenin var olan ekonomik hayatının yükselme ve de alçalma yönünde göstermiş olduğu inişli ve çıkışlı dalgalı olan hareketlerinin bütünüdür. Her çeşit durumun ve de şartın ortaya çıkarmış olduğu sonuç olarak da tanımlanır.

Ekonominin iyileşmesi ve kötüleşmesi konusunda göstermiş olduğu değişikliklerin bütünüdür. Sadece ekonomi ile ilgili olmayan bu kavram, sosyal ve politik alanlarda da istatistiklerden, olgulardan ya da nesnel durumlardan yararlanılıp olayların gelecekteki gelişimleri ile ilgili tahminlerin tümü olmaktadır.

Konjonktür Dalgaları Nelerdir?

Bir ülkenin ekonomisinde reel üretimlerin hacminde ortaya çıkmış olan inişler ve çıkışların oluşturmuş olduğu görünüme, konjonktür dalgaları ismi verilmektedir. Ekonomide konjonktür dönemi genel olarak tepe, daralma, tip ve de genişleme olarak toplamda dört aşamadan oluşmaktadır.

Bu dalgalanmalar: canlanma, buhran, yükselme ve durgunluk aşamalarından oluşmaktadır. Yatırım, gelir, istihdam, üretim, para hacmi ve de tedavül hızı gibi bazı iktisadi göstergeler ile birlikte gecikmeler gösterip konjonktür dalgaları içinde bir yön değiştirecektir.

Konjonktür Dalgalanmaları

İktisatçılar genellik olarak gayri safi milli hasılada yaklaşık olarak en az altı ay kadar süren azalma­ları daralma ya da durgunluk olarak adlandırır iken çok daha fazla uzun süreli ve de çok daha şiddetli daralma dönemlerini ise ifade etmek için bunalım ya da depresyon deyimlerini kullanmaktadırlar.

Konjonktür Dalgalanmalarının Ekonomik Göstergeler İle İlişkisi

Günümüzde iktisatçılar bu dalgalanmaların daha sık sanayileşmiş ülkelerde meydana gelmekte olduğunu belirtmektedir. Dalgalanmaların anlamaları ekonomik olan göstergeler ile ilişkisi de bu şekilde daha iyi anlaşılmış olmaktadır.

Piyasanın bazı durumlarda çok fazla iyimser hava şekline sahip olması, yatırımların ve de istihdamın olağanüstü bir genişlik kazanması ile gelirlerin çok artması, para hacmiyle tedavül hızlarının çoğalması buna ek olarak hammadde ve de mamul fiyatlarının yükselmesiyle yükselme safhasının yaşanmış olduğu sonucuna varılmıştır. Bunlara karşı olarak yaratılmış stoklar eritilemediği zaman şiddetli bir buhran ve de arkasından gelen durgunluk dönemi yaşandığı da anlaşılmıştır. Bu dönemde ise yatırımların azaldığı, genelde istihdamın daraldığı, gelirlerin hep düştüğü, talep edilen stok fiyatlarının düştüğü gözlenmiştir.

Ardından aradan belli bir süre geçmesi ile birlikte piyasanın kendini toparlanması ve de canlanma hareketinin başlamasıyla düşük seviyelerdeki olan faaliyet hızının da yeniden yükselişe geçtiği görülmüştür.