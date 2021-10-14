Konjenital ne demek, ne anlama geliyor? Konjenital kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Konjenital kelimesi tıbbi nitelik taşıyan bir kavramdır. Bu nedenle merak edilen kelimeşern arasında yer almaktadır.

Konjenital Kelimesinin Türk Dil Kurumu'na Göre Anlamı Nedir?

Konjenital kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisindeki anlamı şu şekilde ifade edilmektedir:

Doğuştan, doğuştan mevcut olan

Şeklinde olmaktadır.

Konjenital Nedir?

Teratoloji bilimi doğumsal olan hasarların sebeplerini araştırmaktadır. Konjenital, teratoloji içerisinde en çok kullanılmakta olan kavramdır. Prenatal (doğum öncesi) olan dönemde meydana gelen bazı anormal gelişimlerin ya da anomalilerin neticesi olarak ortaya çıkan gelişim hataları doğum sürecinde bebekte morfolojik ve fizyolojik hataların görülmesine sebep olmaktadır. Bu hatalara ise doğum defektleri (hataları) adı verilmektedir. Bir diğer deyiş ile doğum defektlerini de içerisine alan konjenital (kongenital) kelimesi doğum esnasında bebekte gözlenen olumlu veya olumsuz her çeşit durumu; fakat daha çok bir olumsuz olan durumu yani anomalileri (doğum defektlerini) açıklamakta kullanılmakta olan bir kavramdır. Konjenital kelimesi genelde "konjenital anomali" biçiminde kullanılmaktadır.