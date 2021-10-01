Konjektör ne demek? Konjektör kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Konjektör kelimesi çoğunlukla cümle içinde kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu nedenle anlamı da merak konusu olmaktadır. Konjektör kelimesinin ne anlama geldiği ile ilgili internetten veya farklı kaynaklardan araştırmalar yapılmaktadır.

Konjektör Ne Demek?

Konjektör kelimesi insanların sık sık karşılaştığı kelimeler arasında yer alır. Bu kelime Fransızcadan Türkçeye geçmiştir. Kelimenin iki farklı anlamı bulunur. Bunlardan ilki her türlü şartın ya da durumun yarattığı sonuç şeklindedir. İkinci anlamı ise geçerli durum şeklindedir.

Konjektör Kelimesinin TDK'ya Göre Sözlük Anlamı Nedir?

Konjektör kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan biri geçerli durum olarak ifade edilir. Diğeri ise durumların ya da şartların meydana getirmiş olduğu sonuçlar olarak ifade edilir.

Konjektör bir bakış açısına sahip olmamız son derece önemlidir.