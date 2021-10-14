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Kongre ne demek, ne anlama geliyor? Kongre kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Kongre#TDK
Kongre ne demek, ne anlama geliyor Kongre kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dünyanın en zengin dilleri arasında gösterilen Türkçemize farklı kökenli dillerden geçen bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu tür kelimelerden birisi olan kongre kelimesi günlük hayatın farklı alanlarında çok fazla kullanılmaktadır. Çok fazla kullanılsa da bu kelimenin gerçek anlamları çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Kongre ne demek? Kongre TDK’ya göre sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

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Kongre kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir ve Fransızca congrês kelimesinden türetilerek dilimizde yer almıştır. Kongre kelimesinin birden farklı anlamı bulunmakta ve bunların başında kurultay gelmektedir.

 Kongre Ne Demek?

 Kongre kelimesi en genel şekilde farklı ülkelerden yönetici, delege ve elçilerin katılması sonucunda yapılan toplantı demektir.

 Kongre Ne Anlama Geliyor?

 Gazete, televizyon veya internet üzerinde de çok fazla karşılaşılan kelimelerden birisi olan kongre kelimesi Amerika Birleşik Devletleri’nde senato ve temsilciler meclisinin bir aradayken aldıkları ad anlamına geliyor.

 Kongre Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Yabancı kökenli olmasına rağmen dilimizde aktif olarak yer alan kongre kelimesi ayrıca kurultay anlamına da gelmektedir.

 Kongre TDK’ya Göre Sözlük Anlamı

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 Kongre kelimesinin TDK sitesine göre anlamları şunlardır:

 - Çeşitli ülkelerden elçi, yönetici ve delegelerin katılması sonucu yapılan toplantı.

 - Amerika Birleşik Devletleri’nde Temsilciler Meclisi ile Senatonun bir aradayken aldığı ad.

 - Kurultay.

 

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#Ne Demek#Kongre#TDK

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