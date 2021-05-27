Konferans nedir ve nasıl yapılır? Konferans özellikleri ve örnekleri

Konferans, daha önceden yapılan hazırlıklar neticesinde planlı bazı konuşmalara denilir. Özellikle bilimsel bir alanda belirlenen konu topluluk karşısında tüm yönleri ile sunulur. Buna da konferans denilmektedir.

Konferans Nedir?

Konferans, planlı ve hazırlıklı konuşma türleri arasında yer almaktadır. Buna göre herhangi bir bilimsel alanda topluluk karşısında yapılan konuşmalara da konferans adı verilmektedir. Konferansı verecek kişinin de pek çok detaya dikkat etmek gerekir. Özellikle de konuşmacının diksiyonu düzgün olmalıdır. Telaffuza dikkat etmesi gereken konuşmacı dil bilgisi kurallarına da önem vermelidir. Konferansta konuşan konuşmacının dinleyicileri sıkmadan konu hakkında ayrıntılı bilgi vermesi çok önem taşımaktadır.

Konuşmacı tek tek ve anlaşılır şekilde konuşmaya özen göstermeli. Bu sayede konuşmacılar sıkılmadan büyük bir dikkat ile konferansa ilgi gösterebilirler. Ayrıca konferans sırasında konuşmacı söyleyeceklerini asla kağıttan okumamalıdır. Bu dinleyicilerin konuya odaklanmalarını zorlaştırır ve konuşmacıya olan güveni de azaltacaktır.

Konferans Nasıl Yapılır?

Konferans yapılırken pek çok noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle konferansın konusu önceden belirlenmelidir. Konuşmacı belirlendikten sonra konuşmacılar da konular ile ilgili detaylı bir hazırlık yapmalı. Konuşma sırasınca konuşmacı söyleyeceklerini asla kağıttan okumamalıdır. Konuşmacı telaffuzuna da dikkat ederek söyleşi yapıyormuş gibi konuları anlatmalıdır. Konuşmacı izleyiciler ile göz göze gelmelidir. Bu sayede izleyenlerin dikkatini de konferansa çekmiş olur. Bunun yanı sıra konuşmacı temiz ve bakımlı giyinmelidir.

Kibar davranan konuşması güzel konuşması ile de öne çıkar. Ayrıca konuşmacı ses tonunu konunun gidişatına göre ayarlamalıdır. Vurgular da doğru yerlerde yapılmalıdır. Konferans başlarken sunucu tarafından konferans ile ilgili bilgi verildikten sonra konuşmacı sahneye davet edilir. Konuşmayı yapan kişi izleyicileri sıkan söz ve tavırlardan da uzak durmalıdır. Konferans sırasında verilen süre doğru kullanılmalıdır. Bunun için de konu anlatımları zamana göre parçalara ayrılabilir. Özellikle bir saati aşan konferanslarda izleyicilerin dikkati de çok kolay bir şekilde dağılabilir. Konferans hazırlığı yapılırken geniş bir kaynak taraması yapılmalıdır.

Konu hakkında daha öncede yazılan makaleler de incelenmelidir. Sağlam ve derli toplu ders materyalleri kullanılmalı. Bilimsel toplantılarda aşırı hareketlilikten kaçınılmalıdır. Konferans planına göre öncelikle hitap cümlesi ile konuya girilmeli. Sonrasında konunun sunuluşu, konferansın amacı, konunun açılması ve anlatılması, sonuç ile konferans tamamlanır. Konferansın sonunda ise soru ve cevaplar bölümü vardır.

Konferans Özellikleri ve Örnekleri Nelerdir?

Konferans yapılırken bazı özelikler göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle bilim, sanat ve teknoloji gibi alanlarda konferans verilebilir. Konferansın amacı ise bir konu hakkında konuşma yaparak insanları bilgilendirmektir. Konuşma yapılırken konuşmacının da belli kurallara uyması gerekmektedir. Konferans sunulurken önceden geniş kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır.

Konferansta yapılan konuşma ise atasözleri ve deyimler de kullanılarak pekiştirilmeli. İyi bir konferans için konuşmacı çok iyi hazırlanmalıdır. Konferans konusu ise dinleyicilerin ilgisini çekmeli. Konuşmacının diksiyonu da iyi olmalıdır. Konuşmacı gereksiz ayrıntılara girmeden konuyu iyi bir şekilde aktarmalıdır.

Konuşmacı metni önceden hazırlamalı ve iyice gözden geçirmelidir. Konuşmacının dinleyiciler ile göz teması kurması sağlanır. Özellikle ciddi bir tavır içinde jest ve mimiklere de dikkat edilir. Konuşmacı anlatımını gerçekleştirirken ayakta ve ya kürsüde olmalıdır. Bunun yanı sıra konferans zamanı iyi ayarlanmalı ve dinleyiciler de sıkılmamalıdır. "Otizm ve teknoloji", "Medyada Gençler" ve pek çok konuda konferanslar verilebilir.