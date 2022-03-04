Konfeksiyon ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre konfeksiyon kelimesinin sözlük anlamı

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Konfeksiyon sözcüğü Fransızca kökenli olan bir kelimedir. Konfeksiyon sözcüğünün anlam bakımından karşılığı TDK'da yer alıyor. TDK'ya göre konfeksiyon kelimesi, hazır giyim eşyası anlamındadır.

Konfeksiyon Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Konfeksiyon sözcüğü farklı alanlarda görülebilen kelime türleri arasındadır. Kişiler konfeksiyon kelimesinin anlamını öğrenerek kendini geliştirmek isteyebiliyor. Konfeksiyon sözcüğü giyim sektöründe de kişilerce kullanılan bir kelimedir. Anlam bakımından neyi ifade ettiği konusunda kişilerin yaptığı ufak araştırmalar bulunuyor.

Türkçe dilindeki her kelimenin sahip olduğu anlamı öğrenmek için sözlüklerden yardım alınabiliyor. Sözlükleri olan bireyler genellikle konfeksiyon gibi kelimelerin anlamlarını sözlüklerden öğrenebiliyor. Konfeksiyon sözcüğü sözlüklere göre, hazır giyim eşyası anlamına sahiptir.

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TDK'ya Göre Konfeksiyon Kelimesinin Sözlük Anlamı

Sözcük türleriyle ilgili sözlüklerde birçok bilgi bulunuyor. Bireyler herhangi bir kelimeyi TDK'da da araştırarak bilgi edinebiliyor. TDK her zaman Türkçe dilinde yer alan kelimelerin anlamlarını paylaşan bir kurumdur. Herhangi bir sözcüğün doğru yazılışı ve anlamı için bilgi alınması gereken bir kurumdur. Konfeksiyon sözcüğü de TDK'da, hazır giyim eşyası anlamına sahip bir kelimedir.