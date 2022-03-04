Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Konfeksiyon ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre konfeksiyon kelimesinin sözlük anlamı

#TDK#Konfeksiyon#Konfeksiyon Nedir
Konfeksiyon ne demek, ne anlama gelir TDKya göre konfeksiyon kelimesinin sözlük anlamı

Farklı sektörlerde kullanılan terimler kişiler tarafından sözlüklerde araştırılabiliyor. Konfeksiyon sözcüğü de araştırılan bir kelimedir. Bireyler gündelik hayatında konfeksiyon sözcüğünü duyduğunda anlamı hakkında farklı kaynaklarda inceleme yapabiliyor. Konfeksiyon sözcüğünün TDK'ya göre doğru anlamları merak ediliyor. Konfeksiyon ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre konfeksiyon kelimesinin sözlük anlamını sizler için derledik.

Haberin Devamı

Konfeksiyon sözcüğü Fransızca kökenli olan bir kelimedir. Konfeksiyon sözcüğünün anlam bakımından karşılığı TDK'da yer alıyor. TDK'ya göre konfeksiyon kelimesi, hazır giyim eşyası anlamındadır.

 Konfeksiyon Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Konfeksiyon sözcüğü farklı alanlarda görülebilen kelime türleri arasındadır. Kişiler konfeksiyon kelimesinin anlamını öğrenerek kendini geliştirmek isteyebiliyor. Konfeksiyon sözcüğü giyim sektöründe de kişilerce kullanılan bir kelimedir. Anlam bakımından neyi ifade ettiği konusunda kişilerin yaptığı ufak araştırmalar bulunuyor.

 Türkçe dilindeki her kelimenin sahip olduğu anlamı öğrenmek için sözlüklerden yardım alınabiliyor. Sözlükleri olan bireyler genellikle konfeksiyon gibi kelimelerin anlamlarını sözlüklerden öğrenebiliyor. Konfeksiyon sözcüğü sözlüklere göre, hazır giyim eşyası anlamına sahiptir.

Haberin Devamı

 TDK'ya Göre Konfeksiyon Kelimesinin Sözlük Anlamı

 Sözcük türleriyle ilgili sözlüklerde birçok bilgi bulunuyor. Bireyler herhangi bir kelimeyi TDK'da da araştırarak bilgi edinebiliyor. TDK her zaman Türkçe dilinde yer alan kelimelerin anlamlarını paylaşan bir kurumdur. Herhangi bir sözcüğün doğru yazılışı ve anlamı için bilgi alınması gereken bir kurumdur. Konfeksiyon sözcüğü de TDK'da, hazır giyim eşyası anlamına sahip bir kelimedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Konfeksiyon#Konfeksiyon Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş