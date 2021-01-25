Kondansatör nedir, ne işe yarar ve çeşitleri nelerdir? Kondansatör sembolü, kullanım alanları, ölçümü ve sağlamlık testi

Birçok farklı alanda kullanılan kondansatör, özellikle iletim noktasında denge yakalama için değerlendirilmektedir. Belli başlı bazı malzeme ve parçaların bir araya gelmesi ile beraber hazırlanır ve farklı alanlarda kullanılır. Şimdi gelin kondansatör nedir ve ne işe yarar, nerelerde kullanılır beraber bakalım.

Kondansatör Nedir?

Elektrik enerjisini elektrik alan şeklinde depolayan iki uçlu devre elemanlarına kondansatör denmektedir. Genel açıdan bakıldığı zaman iki tane iletken plakanın arasına yalıtkan bir madde koymak suretiyle hazırlanmaktadır. Özellikle iletim noktasında belli bir denge yakalanması için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Kondansatör Ne İşe Yarar ve Çeşitleri Nelerdir?

En çok merak edilen konular arasında kondansatör ne işe yarar ve çeşitleri neler sorularıdır. Şimdi bunların cevaplarını beraber öğrenelim. Kondansatör doğru akımı iletmeyip Bunun yerine alternatif akımı iletme özelliğine sahip bir yapıdır. Birçok değişik özelliği ile beraber farkı devreler adına arzu edilen görevlerde kullanılmaktadır. Genel görevleri arasında ise filtreleme, frekans üretme ile beraber, güç aktarım hatlarında gerilim düzenlemesi gibi çalışmaları altında işe yaramaktadır. Özellikle güç akışını sağlar ve bunun kontrollü bir şekilde yapılmasına olanak verir.

Kondansatörler aynı zamanda kullanım amaçları ve birçok farklı özellikleri açısından değişik çeşitleri sahiptir.

- Seramik kapasitör

- Elektronik kapasitör

- Tantal kapasitör

- Mika kapasitör

- Trimer kapasitör

- Süper kapasitör

Her biri kendine özgü ve farklı kullanım alanlarını ve özelliklerine sahiptir. Özellikle depolama ve filtreleme ile beraber frekans üretiminin yanı sıra güç akışı noktasında akılcı çözüm yöntemleri sağlamaktadır. Bu çeşitlerden bazıları günümüzde yaygın olarak kullanırken bazıları ise çok fazla kullanılmıyor.

Kondansatör Sembolü

Kondansatörler hem devrelerde hem de denklemlerde belli bir sembol ve harf kapsamında gösterilmektedir. Sembol açısından bakıldığı zaman kondansatör 2 tane ‘T’ harfinin yan yatarak birbirine zıt şekilde yan yana konulması ile gösterilmektedir. Yani, ‘T’ harflerinden biri sağ tarafa paralel yatarken diğeri ise sol tarafa paralel yatar ve yan yana dururlar. Devrede ve denklemlerde ise, ‘C’ üzerinden gösterilir. Birimi ise Farad (F) şeklinde ele alınmalıdır. Böylece farklı alanlarda kullanımı gerçekleştirilirken, bu harfler üzerinden değerlendirilir ve sembolü vasıtasıyla kondansatör temsil edilir.

Kondansatör Kullanım Alanları

Kondansatör yapısı ve görevleri açısından birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Özellikle iletim noktasında etkin bir çözüm sağlaması ile beraber, günümüzde geniş bir kullanım alanına sahiptir.

- Elektrik enerjisinin depolamak için değerlendirilir.

- DC kaynağına bağlandığı zaman çok hızlı şarj olabilme özelliği bulunur ve değerlendirilir.

- Doğrultma işlemleri için oldukça fazla şekilde kullanılır.

- Motor kondansatörleri için değerlendirilir. Bu konuda motor ilk hareket kondansatörü ile beraber motor daimi devre kondansatörü olarak öne çıkar.

- Aydınlatma için kondansatör kullanılır.

- Güç kondansatörleri bulunmaktadır.

Bütün bu özellikleri ile beraber kullanım alanları eşliğinde, kondansatörler günümüzde büyük bir öneme sahiptir.

Kondansatör Ölçümü ve Sağlamlık Testi

Kondansatör ölçümü yapılırken öncelikle kondansatörün uçları bir kablo vasıtasıyla kısa devre yapılarak de şarj edilir. Daha sonra analog ya da dijital avometre kullanmak suretiyle işlem gerçekleştirilir ve kondansatör ölçümü yapılır.

Aynı şekilde bir kablo kullanmak suretiyle kondansatör üzerinden deşarj yapıldıktan sonra, yine avometre kullanılarak sağlamlık testi gerçekleşebilmektedir. Böylece ilgili yapının ne kadar sağlam olup olmadığı bu şekilde anlaşılabilmektedir.