Konç Ne Demek? Konç Ayakkabı İle Çorap Nedir Ve Ne Zaman Giyilir?

Haberin Devamı

Konç, özelliği bulunan bir çorap ve ayakkabı çeşididir.

Konç Ne Demek?

Günlük hayatta pek nadiren kullanılan fakat televizyon, sinemada duyulan ya da gazete ve kitaplarda rastlanılan ya da sosyal medyada denk gelinen bir sözcüktür "konç" sözcüğü. Konuşma dilinde pek yeri olmayan bu kelimenin neyi anlattığı elbette merak konusu olmaktadır.

Konç, aslında amatör veya profesyonel olarak spor ile uğraşan sporcuların yabancısı olmadığı bir özel giysiye verilen isimdir. Konç sözcüğü birden çok eşya için kullanılır, bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Ayağa giyilen ve ayak bileğinden yukarı doğru, baldır kısmına kadar olan kısımdır.

Ayağa giyilen şeylerde, ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüme verilen isimdir.

Bot, çizme ve spor ayakkabısı gibi giysilerde ayak bileğinden dize doğru yükselen uzantıya verilen isimdir.

Tozluk

Haberin Devamı

Konç, tozluk anlamında da kullanılır.

Eski Türkçede baldır anlamına da gelen bir kelimedir.

Konç, sporcu çorabı olarak da tanınır. Sporcu çoraplarına da konç adı verilmektedir.

Konç, futbolcu çorabı olarak da bilinmektedir.

Konç, İngilizce kökenli bir kelimedir.

Bot, çizme gibi şeylerin bilekten baldıra kadar uzanan kısmına da konç adı verilir.

Konç Ayakkabı İle Çorap Nedir ve Ne Zaman Giyilir?

Konç çorap ve ayakkabı kelimesi futbolseverlere yabancı olmayan bir sözcüktür. Günümüzde koç daha çok futbol ve futbolcularla anılır ve bilinir. Futbol sahalarında futbolcuların ayaklarında özel ayakkabılar ve çoraplar görülür. Futbolcuların ayaklarına giydikleri ve yukarı doğru uzayan çoraplar vardır. Bu çoraplar ayak bileğinden baldıra kadar uzamaktadır. Konç sözcüğü daha çok bu çorapları anlatmak için kullanılır.

Bunun yanında kış aylarında, soğuktan korunmak için erkeklerin pantolon altına giydiği külotlu çorap ile tayt arası yünlü veya pamuklu ya da örme iç giysisine konç adı verilmiştir. Bunların çoraplarda olduğu gibi ayak kısmı yoktur. Sadece bileklere kadar inmektedirler. Bu tarz konçlar özellikle İskandinav ülkelerinde, soğuk bölgelerde ve Kuzey ülkelerinin klasik giysileri arasında görülür.