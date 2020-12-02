Konaklama İşletmeciliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ülkemiz her anlamda turizm faaliyetinin fazlaca yapıldığı ülkelerden bir tanesidir. Bu sebeple yerli ve yabancı turistlerin turizm etkinliklerinde konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla konaklama alanları oluşturulmaktadır. Bu bölümle ilgili birçok öğrenci detayları merak eder. Konaklama işletmeciliği merak eden öğrenciler bu bölüm için araştırmalar yapar.

Konaklama İşletmeciliği Bölümü Nedir?

Konaklama işletmeciliği bölümü; turizm faaliyetleri içerisinde yer alan; ağırlama endüstrisinin bir dalı olarak karşımıza çıkar. Turizm sektörüne hizmet veren büyük küçük birçok konaklama işletmelerinin; daha uygun doğru ve verimli işletilmesini sağlamak amacıyla kalifiye elemanların yetiştirilmesini amaçlayan konaklama işletmeciliği ülkemizde oldukça önemli bölümlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar.

Bu bölümde eğitim alan öğrenciler turizm ve konaklama sektörüne dair olan her türlü bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan konaklama işletmeciliği daha kaliteli ve sağlıklı bir konaklama deneyimi sunmak için oluşturulmuş bir bölümdür.

Konaklama işletmeciliği geleceğin yöneticileri ve girişimcileri olarak kişilerin kariyerlerini geliştirmeyi amaçlar. Turizm ve konaklama sektöründe en önemli durumlardan olan; otel planlaması ve yönetimi ile ilgili esaslar konaklama işletmeciliği bölümünde mevcuttur.

Konaklama İşletmeciliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Konaklama işletmeciliği bölümü üniversitelerde İşletme Fakültesi kapsamında eğitim verilen bölümlerden bir tanesidir. Bu bölüm 4 yıllık bir lisans bölümü olarak karşımıza çıkar. Eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci alan konaklama işletmeciliği bölümü aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde Açıköğretim şeklinde de eğitim vermektedir. Böylece konaklama işletmeciliği bölümü birçok alanda eğitim almak isteyen kişilere üniversitelerin gerekli bölümlerinde eğitim alma şansı tanır.

Konaklama İşletmeciliği Bölümünde Yer Alan Dersler Nelerdir?

Konaklama işletmeciliği üzerine eğitim almak isteyen öğrenciler birçok dersten sorumludur. Genel olarak turizm ve işletimi konularında bilgi sahibi olmayı gerektiren konaklama işletmeciliği bölümü;

- Hukukun temel kavramları

- Genel muhasebe

- İşletme fonksiyonları

- Turizm İşletmeciliği

- Turizm ekonomisi

- İletişim acentacılığı ve tur operatörlüğü

- Temel İktisat yönetim ve organizasyon

- Otel işletmelerinde konaklama hizmetleri

- Otel işletmelerinde Destek Hizmetleri

- Turizm pazarlaması

- Konaklama hizmetleri

- Kalite yönetimi

- Konaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları gibi birçok dersten sorumludur.

Aynı zamanda benzer olan birçok derste almakla yükümlü olan konaklama işletmeciliği bölümünde okuyan öğrenciler 8 yarıyıl eğitim aldıktan sonra bu dersleri başarıyla tamamlayarak konaklama işletmeciliği lisans diplomasına elde eder.

Konaklama İşletmeciliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Konaklama işletmeciliği bölümünden mezun olan öğrenciler ülkemizde turizm faaliyetlerinin çok yoğun olarak gerçekleşmesinden dolayı turistlere hizmetin konforunu ve işletmenin verimli olmasını sağlamak amacıyla her türlü konaklama alanında çalışır. Böylece daha sağlıklı ve verimli bir konaklama deneyimi yaşatmak için; Turizm sektörü ayakta tutmak için konaklama işletmeciliği mezunları en önemli elemanlar olarak karşımıza çıkar.

Konaklama İşletmeciliği Mezunu Nerelerde Çalışır?

Konaklama işletmeciliği bölümünden mezun olan öğrenciler ülkemizde hem yaz hem kış mevsiminde birçok alanda hizmet verebilmektedir. Bu bölüm mezunları ülkemizde çok yoğun bir iş olanağına sahiptir. Bu bölümden mezun olan kişiler Turizm alanında konaklama işletmeciliği bölümünde her türlü büyük ve küçük işletmede iş bulabilir. Aynı zamanda konaklama işletmeciliği bölümü mezunları devlet kurumlarında da iş bulma imkânına sahiptir. Ancak devlet kurumlarında çalışan konaklama işletmeciliği mezunlarının KPSS'ye girerek yeterli puanı almaları gerekmektedir.

Konaklama İşletmeciliği Hangi Üniversitelerde Vardır?

Eşit ağırlık puan türünde öğrenci alan konaklama işletmeciliği bölümü ülkemizde;

- Ege Üniversitesi

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

- Kocaeli Üniversitesi

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde örgün olarak eğitim verirken;

- Anadolu Üniversitesi'nde Açıköğretim şeklinde eğitim vermektedir.

Bu sebeple ülkemizde az sayıda üniversitede olan konaklama işletmeciliği bölümü genel olarak oldukça fazla iş imkanı bulunan bölümlerden bir tanesidir. Ülkemizin Turizm Ülkesi olduğu göz önünde bulundurulursa her türlü turizm faaliyetinin konaklama ihtiyacı olduğundan dolayı konaklama işletmeciliği bölümü mezunları da oldukça fazla iş imkanına sahiptir.