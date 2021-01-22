Komütatör anahtar nedir ve ne işe yarar? Komütatör anahtar çalışma prensibi ve kullanım alanları

Komütatör anahtar anahtarların yanıp sönmesini kontrol eden anahtarlardan birisidir. İki lamba ya da lamba grubunu aynı yerden açıp kapamaya yarayan anahtara komütatör denilmektedir. Elektriğin aydınlatıcı özelliğinin konforlu bir biçimde kullanılmasında anahtarlar son derece etkili olmaktadır.

Komütatör Anahtar Nedir?

Komütatör anahtar, iki ya da daha fazla lambanın aynı noktadan açılıp kapanmasında kullanılan anahtar çeşididir. Komütatör anahtar üzerinde bulunan düğmelerden hepsini açmak ya da kapatmak mümkün olduğu gibi, bir kaçı açıkken bir kaçı da kapalı kalabilir. Birden fazla lambanın kontrol edilmesi komütatör anahtar ile mümkün olmaktadır.

Komütatör Anahtar Ne İşe Yarar?

Komütatör anahtar işlevselliği yüksek olan anahtar çeşitlerinden birisidir. İkili ya da daha fazla lamba grubunun kontrolü komütatör anahtar ile yapılabilmektedir. Birden fazla lambanın kullanıldığı alanlarda komütatör anahtara ihtiyaç duyulmaktadır.

Komütatör anahtar üzerinde bulunan iki ya da daha fazla düğme ile farklı lamba gruplarını açmak ya da kapatmak mümkün olmaktadır. Özellikle büyük alanların ışıklandırılmasında ışık ayarı komütatör lamba sayesinde tek bir noktadan rahatlıkla yapılabilmektedir.

Komütatör Anahtar Çalışma Prensibi

Komütatör anahtar devresinde 3 adet bağlantı klemensi bulunmaktadır. Biri köprülü bir klemens olarak bu klemense sigortadan gelen faz iletkeni bağlanır. Diğer klemenslere ise lambalardan gelen faz iletkeni bağlanmaktadır. Bu devre ile komütatör anahtar 2 adet düz anahtarın yapmış olduğu işi tek bir düzenek ile yapmaktadır. Anahtar üzerinde 2 ya da çoklu düğme bulunmaktadır. En çok rastladığımız komütatör anahtarı 2 düğmeli olan anahtardır.

Komülatör anahtar kullanılan alanlarda farklı yerlerde bulunan lambalar yakılıp kapatılabilmektedir. Kullanışlı bir anahtar tipi olmasını destekleyen özelliği ise kontrol ettiği lambalardan bir kısmı açıkken diğerlerinin kapalı kalabilmesidir. Ya da aynı anda tüm lambalar açık ya da kapalı olabilmektedir. Fazla akım çekilmesi ya da kısa devre olması durumunda ise sigorta atmaktadır. Bu çalışma prensibi ile devrenin ve cihazların korunması sağlanmaktadır.

Komütatör Anahtar Kullanım Alanları ve Avantajları

Komütatör anahtarların kullanım amacı birden fazla lamba ve ışıklandırma sisteminin tek noktadan kontrol edilebilmesidir. Bu nedenle de banyo ve lavabo, tuvalet ve lavabo, mutfak ve mutfak balkonu, salon ve hol, oda ve balkon gibi ikili sistemlerde komütatör anahtar kullanılmaktadır.

Ayrıca büyük toplantı salonları, konferans salonları, düğün salonları, sunum odaları gibi büyük alanlarda komütatör anahtarlar tercih edilmektedir. Bu nedenle de hem toplu kullanım alanlarında hem de daha bireysel olan evlerde sıklıkla kullanılmaktadır

Komütatör anahtar kullanımının kullanıcıya sağlamış olduğu başlıca avantajları ise bu bilgiler ışığında aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür

Pratik bir kullanım sağlamaktadır. Tek bir noktadan birden fazla lambayı kontrol etme fırsatı sunmaktadır.

Mekanın aydınlatmasını daha iyi ayarlanması ve bu işlemin en kısa sürede yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Birden fazla adi anahtarın yapacağı işi yaptığı için yer tasarrufu sağlamaktadır. Aynı zamanda görsel olarak kalabalığı engelleyerek te estetik görüntüyü desteklemektedir.

Tek anahtar olmasına karşın ihtiyaç olan lambayı yakarken, diğerinin kapalı kalmasını sağlamaktadır.

Elektrik akımını doğru ve güvenli kullanılması açısından güvenli bir sistem olmaktadır.

Mekan aydınlatmasının kullanıcı istek ve ihtiyacına göre yapılması konusunda son derece işlevsel ve destekleyici bir anahtar olmaktadır.