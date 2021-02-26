Komşunun Tavuğu Komşuya Kaz Görünür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür atasözü, genellikle çevrenizdeki insanlardan duyabileceğiniz bir atasözüdür. Siz de en doğru kullanımını öğrenmek ve ne anlama geldiğini bilerek cümlelerinizde kullanmak isteyebilirsiniz.

Komşunun Tavuğu Komşuya Kaz Görünür Atasözünün Anlamı

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür atasözü, elimizde bulunan herhangi bir şeyin aynısı bir başkasında olduğu zaman bize daha cazip gelmesi halidir. Her ne olursa olsun sahip olduğumuz değil de bir başkasının sahip olduğu her zaman daha iyi görünür. Böyle durumlar da Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür atasözünü kullanmak oldukça doğru olacaktır.

Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Senin kullandığın araba onunkinden daha güzel sadece, komşunun tavuğu komşuya kaz görünür,